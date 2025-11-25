賴瑞隆主張實施「差別電價」 卓榮泰允一個月提出研議報告

賴瑞隆(右)具體主張應實施「差別電價」，給予發電縣市合理電價，落實環境公平正義。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨籍立法委員賴瑞隆25日於立法院總質詢時，針對「南電北送」造成的區域不公與鉅額耗損，向行政院長卓榮泰提出質詢。賴瑞隆指出，高雄發電量全台第一，長期承擔空污與發電責任，卻要南電北送，台北市沒有電廠卻在坐擁財政各項資源，且每年因南電北送傳輸造成的電力耗損高達217億元。因此賴瑞隆具體主張應實施「差別電價」，給予發電縣市合理電價，也落實環境公平正義。行政院長卓榮泰當場承諾，將要求經濟部與台電於一個月內提出研議報告。

賴瑞隆在質詢中提出數據佐證，高雄市的電力自給率高達152.9%，是六都之冠，甚至是全台第一；反觀台北市沒有大型電廠，幾乎不發電，電力自給率僅有121.4%。中南部長期負擔北部用電，承受發電帶來的環境污染，而北部享受用電便利卻不願面對電廠設置問題。先前台北市甚至還在計較2億元的電價優惠，這對配合發電的中南部縣市非常不公平。

他強調，長期以來「南電北送」的模式，不僅對高雄市民不公平，因長途輸送導致的電力線路耗損，每年更造成高達217億元的損失，這些成本目前卻是由全民負擔，極不合理。

為解決此一長期以來的區域不正義，賴瑞隆主張推動「差別電價」機制。他認為，對於有承擔發電責任的縣市，應給予較優惠的電價，不發電的縣市則應負擔不同的費率。透過價格機制，不僅符合使用者付費與環境正義原則，也能促使各縣市正視電源開發責任，而非一味依賴其他縣市外地送電。

卓榮泰回應時坦言不容易，但同意賴瑞隆看法，認為唯有討論差別電價，大家才會正視並願意面對只想用電不想發電這個不公的問題。卓榮泰指出，差別電價確實會改變台電的成本計算結構，政府未來的目標也是增加北部與中部的發電量，減少南電北送。

在賴瑞隆的強烈要求下，卓榮泰最後承諾，將責成經濟部與台電公司，在一個月內針對「差別電價」的可行性進行研議，並提出相關報告。賴瑞隆強調，面對問題是解決問題的開始，唯有認真思考差別電價，才能讓更多人正視環境正義與能源配置的問題。

