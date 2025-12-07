賴瑞隆之子爆霸凌3孩！他大膽預言高雄選情：涼了

高雄市長初選參選人賴瑞隆，遭爆出兒子在學校霸凌同學，受害者多達3人，今日再度出面道歉。（圖／東森新聞）





民進黨立委、高雄市長初選參選人賴瑞隆，遭爆出兒子在學校霸凌同學，受害者多達3人，高雄市長陳其邁下令嚴查，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會說明，坦言很自責與愧疚，會讓兒子離開目前就讀的學校，並好好教育他。對此，民眾黨社會發展部主任張清俊直言，「賴瑞隆大概涼了。」

張清俊在臉書發文，寫下「第一波止血失敗，子債父償，賴瑞隆大概涼了，建議還是多花一點時間在照顧家庭。」大膽預言高雄市選情將有大變化。

賴瑞隆近日爆出「教育醜聞」，8歲的兒子今年10月在學校踢足球時，與一名女同學發生爭執，進而爆發肢體衝突，雙方互相攻擊，校方介入並通知雙方家長處理，原以為事情順利落幕，未料之後賴瑞隆兒子再出現霸凌情形，校方證實有3人受害。

賴瑞隆於5日召開記者會道歉，強調動手就是不對，也檢討自己花太多時間在工作，沒有足夠的時間陪伴與教育孩子；事件持續延燒，今日賴瑞隆再度出面說明，表示即日起至學期結束前，不會再讓孩子到學校，自己也會在家好好教養孩子，且未來會讓孩子離開目前就讀的學校，希望受害孩子的家長能夠放心。

