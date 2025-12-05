賴瑞隆之子被控霸凌同學！不只1人…校方還原時間序證實「3人受害」

記者洪正達／高雄報導

高雄一所國小今年10月間發生霸凌案，被指出當事人就是民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的8歲兒子，包含在廁所堵門女同學長達12分鐘，甚至有「出來就打死你」等恐嚇性言語，引發了家長不滿，也讓外界不禁質疑校方處理態度消極，不過校方4日也還原事發經經過，證實還有另2名同學也受害。

校方表示，第一起事件發生在今年10月16日當天，賴童與黃姓女同學不知何故在跑道上發生肢體衝突後，雙方有互相攻擊情形，後來女同學躲進廁所中，賴童仍在外叫囂、恐嚇約12分鐘，校方在同月28日啟動通報機制，女同學的家長則於11月26日針對黃姓兄妹提出霸凌案調查。

廣告 廣告

校方對此說明，黃姓女同學曾指控賴生罵她「神經病」，其母也指控哥哥也曾被霸凌過，目前2案都已經列入調查，豈料12月2日又有衝突發生，賴生被指控上體育課時踢了一名徐姓學生，造成臉頰挫傷，家長隨即帶著孩子驗傷後，由醫院啟動社政通報，不過該生家長截至目前還沒提出霸凌案調查。

對此上述多人指控，賴瑞隆4日晚間聲明兒子確實涉入校園衝突中，但強調會配合校方調查釐清真相，也會加強引導孩子尊重同儕、培養同理心與負責態度，呼籲社會「給予必要的教育與輔導空間」，也讓事件朝正向發展，校方則承諾會公開、公正，並持續與兩造家長溝通。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

新北退休校長攀後四峰罹難！「雪羊」怒批：這場山難原本可以避免

不滿違規停車被拍！他暴怒「推車倒地害受傷」檢舉人提告結果出爐

1歲半男童「頭臉被K」最後腦傷不治！狠心親生母還想交保 法官打臉了

高中屁孩惡搞！「乾燒炒麵」燒爛鍋具被索賠竟開溜…校方隔天登門道歉

