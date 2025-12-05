賴瑞隆之子遭控霸凌同學 陳其邁發聲了

即時中心／林韋慈報導

民進黨高雄市長初選在即，參選人之一的立委賴瑞隆驚傳小學二年級兒子在校涉嫌霸凌同學，甚至在廁所外圍堵同學長達12分鐘。對此，高雄市長陳其邁今（5）日接受媒體採訪表示，市府將公正、嚴謹地處理相關調查，以保障學童權益。





陳其邁於聯訪中指出，案件目前已交由校方進行調查，屬校園事務範疇。市府將提醒校方，務必特別注意保護同學相關規定，也必須公正、嚴謹地進行相關調查。



賴瑞隆今（5）日亦召開記者會致歉，坦言孩子先動手就是不對，表示會更加關心自己的孩子，自認在陪伴與教養上確實不足；而校方則回應，事件已進入調查程序，並啟動輔導機制，將秉持公平、公正原則，基於學生安全及兒少保護考量，無法對個案作進一步說明，呼籲外界諒解，也以保護孩童隱私為優先。



高雄教育局也出面解釋，衝突事件發生於10月中旬，事發後即調閱監視器了解並立即通報，雙方家長也到校瞭解。11月因被害者家長提報，已啟動霸凌調查；12月初的案件則已完成通報，後續將依家長提出內容，依相關規定辦理。



目前民進黨高雄市長初選競爭激烈，所有候選人已於11月完成登記，距投票僅剩一個月。一月底民進黨將會完成提名。賴瑞隆目前在民調中居於領先，但此次事件是否造成影響，仍有待觀察。

