賴瑞隆仍力拚高雄？黃暐瀚揭他用1策略保命
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆近日遭爆就讀小二的兒子涉校園霸凌，賴瑞隆除在記者會上淚崩，也當面向對方家長致歉，其昨（8）日受訪被問及是否繼續參選？他則強調：「未來持續在政治路上全力以赴」。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，現在賴瑞隆就算民調第一，若去拜票，仍會引起民眾質疑，因此現在恐怕將採「選而不競」的策略，先把身段放低，過一陣子說不定會雨過天青，繼續拚初選。
黃暐瀚昨上《57爆新聞》表示，這起校園霸凌事件已變成2026年高雄市長選舉最大變數，因賴瑞隆的身分特殊，就算沒有要選高雄市長，仍是立委，遇到事情是紙包不住火的，還是得要出來處理。而且目前許多民調顯示賴瑞隆領先，受害女童家長恐怕會覺得，怎麼可以讓霸凌者的爸爸去選市長？因此要把事情說出來。
黃暐瀚認為，由於賴瑞隆目前未正面回應是否會退選，民眾看到他都會聯想到他兒子涉嫌霸凌這件事，因此若暫緩競選活動是有道理的。過去曾有立委出現重大私德問題而宣布停止競選活動，到投票前也都沒有拜票，但最終還是當選，因此，賴瑞隆目前應是「選而不競」，會繼續參加黨內初選。
黃暐瀚強調，民進黨高雄市長初選將從明年1月12日開始連續5天，1月18日會決定人選，距今還有一個多月的時間，看來賴瑞隆是先把身段擺低、暫停競選活動，屆時說不定會雨過天青，待事情翻頁，還是有可能會獲得民進黨提名。
