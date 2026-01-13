賴瑞隆代表民進黨參選高雄市長！他向市民提三承諾：初選的終點就是責任的起點

民進黨中央今（13）日公布高雄市長初選民調，綠委賴瑞隆數字最高，確定代表民進黨參選高雄市長。賴瑞隆也在臉書發文表示「初選的終點，就是責任的起點」，他向市民提出三個優先承諾，包含團結所有力量、2026共同守住高雄、讓高雄成為無分黨派，市民安居樂業的國際級幸福城市。

「謙卑承擔，團結高雄」，賴瑞隆稍早在臉書發文表示，初選結果確定，他將代表民主進步黨參選高雄市長。

賴瑞隆說，首先，誠摯感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺。這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛。

廣告 廣告

賴瑞隆並說，事實上，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴。這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。

賴瑞隆再說，正如他在政見會上所說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。真正要一起面對的，是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰，「謙卑傾聽、凝聚團結，是我不變的承諾。我會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。」

賴瑞隆提及，過去二十年，他最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。他深知高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；他也從未忘卻，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。

「初選的終點，就是責任的起點」，賴瑞隆說，他將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市。在此，他要向市民提出「三個優先」承諾，第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量；第二，2026年我們要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮；第三，我們要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

賴瑞隆說，初選期間，他用雙眼看盡高雄美麗的山海河港、用雙腳走遍38區的村落、握緊每雙勤奮打拚的手，讓他更堅定初心、更清楚市民的盼望，也使他在考驗中獲得更大的成長；正如高雄的精神，歷經淬煉、成長蛻變，團結成就了一座偉大的城市。

賴瑞隆強調，面對接下來的挑戰，他依然真誠無畏、初心不變。因為，他對這片土地有愛，也對栽培他的市民有責任，更對一生深愛的高雄還有許多願景。他會全力以赴，用理念熱情凝聚所有人，以專業穩健推進，承擔起高雄的未來。

賴瑞隆指出，明天起，他們將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇，「我依舊是那個菜市場的小胖子、那個不畏困難的運動員，也是始終以城市使命為己任、捍衛人民權益的從政者」，懇請各位勇敢自信、理性務實的高雄市民們，持續給他鞭策與支持，繼續「工作工作工作」，2026年一定能守住高雄，共創美好未來家園。

（圖片來源：賴瑞隆臉書）

更多放言報導

民進黨高雄市長初選賴瑞隆勝出！和邱議瑩差距不到1%...中執會預計1/21提名

賴瑞隆「黃小鴨」說10年、具豐富市政經驗？！初選對手許智傑直指「是李永得帶隊爭取」、非一人功勞...直喊：高市府哪個局長我不熟？甚至比他熟！