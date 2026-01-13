賴瑞隆代表民進黨戰高雄市長 柯志恩說話了

▲國民黨立委柯志恩說，恭喜賴瑞隆勝出初選。（圖／記者朱永強攝，2025.01.13）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果出爐，綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位參選人中，由賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩民調拿下第一，將代表民進黨參選2026年高雄市長。對此，柯志恩稍早受訪時表示，結果向來都在預料當中，恭喜賴瑞隆，也表達對另外三位候選人非常尊敬，未來高雄市長選舉會是以小博大、逆轉方式，「我們就是開始展開一場君子之爭吧！」

民進黨本週執行2026台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，昨日抽出的選區為高雄市。民進黨上午10時30分開封民調，結果顯示，賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩平均民調成績為55.995％，在4人中拿下第一名、初選勝出，另外三位參選人的平均民調成績為，邱議瑩55.3807％、許智傑51.9022％、林岱樺50.5986％。

廣告 廣告

柯志恩稍早受訪時說，結果向來都在預料當中，恭喜賴瑞隆，也表達對另外三位候選人非常尊敬，他們花了這麼多的資源，現在勝負出來，對於他們的辛苦了，我們表達尊重，也是恭喜賴瑞隆。

柯志恩說，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩跟新潮流整的決戰，資源非常的多，所以未來高雄市長選舉會是以小博大、逆轉方式，因為不管從高雄的整個結構度來說，還有他們所撒下的資源，我們就是以人民為當我們的靠山，透過不同政見讓大家認同，「我們就是開始展開一場君子之爭吧！」

有媒體提問，過去立法院長韓國瑜選高雄市長時，打著「只有一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」口號，目前黨中央給的資源還夠嗎？柯志恩說，目前黨中央黨產被凍結，已經很早都是靠候選人自己，但對我們來說的話，資源是一回事，也不是只有有錢才能夠辦事，韓國瑜就是一個例子，未來在非常有限的資源下面，會提出能夠讓人民認同的，不管是政見、活動，這是我們唯一可以靠的底氣，「比資源比不上他們，但是比人氣比底氣，我想我們絕對是有辦法達到最高的勝利。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李四川、劉和然誰代表國民黨出線？鄭麗文曝光時間點

《紐時》爆台美關稅15% 藍委要政府說明3件事：台積電非談判籌碼

辛柏毅戰機曾EGI失效 前飛官曝F-16V駕機經歷：當時可能沒想到