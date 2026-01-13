賴瑞隆代表綠營角逐市長 提3承諾謙卑承擔團結高雄

立委賴瑞隆將代表民進黨參選高雄市長。（圖取自賴瑞隆臉書）

記者吳文欽／高雄報導

立委賴瑞隆將代表民進黨參選高雄市長，他表示，明天起，將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇。

賴瑞隆說，初選的終點，就是責任的起點。他將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市。

賴瑞隆指出，他要向市民提出「三個優先」承諾：第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。第二，今年要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。第三，要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

廣告 廣告

賴瑞隆提到，謙卑傾聽、凝聚團結，是他不變的承諾。他會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。

賴瑞隆說，過去二十年，他最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。他深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；他也從未忘卻，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。

他進一步說，初選期間，他用雙眼看盡高雄美麗的山海河港、用雙腳走遍卅八區的村落、握緊每雙勤奮打拚的手，讓他更堅定初心、更清楚市民的盼望，也使他在考驗中獲得更大的成長；正如高雄的精神，歷經淬煉、成長蛻變，團結成就了一座偉大的城市。

賴瑞隆強調，面對接下來的挑戰，他依然真誠無畏、初心不變。因為，他對這片土地有愛，也對栽培他的市民有責任，更對一生深愛的高雄還有許多願景。他會全力以赴，用理念熱情凝聚所有人，以專業穩健推進，承擔起高雄的未來。