賴瑞隆以0.6％勝出 對決柯志恩

民進黨高雄市長初選4搶1戰局底定，立委賴瑞隆（左，丁治綱攝）以些微差距勝出，將代表民進黨出戰國民黨柯志恩（右，劉宗龍攝）。

競爭激烈的民進黨高雄市長初選，13日民調結果出爐，立委賴瑞隆以0.6個百分點些微差距贏了立委邱議瑩。民進黨預計21日召開中執會，正式提名賴參選，決戰藍營柯志恩。賴瑞隆強調，「初選只是階段任務，沒有個人勝負」；柯則預告農曆年後將調整選戰節奏，這場「以小搏大」的戰局，可說是柯志恩跟新潮流的決戰。

小贏邱議瑩 黨內稱運氣好

民進黨昨公布3家民調單位結果，4名參選人邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，3家民調平均後，賴瑞隆以55.9995％險勝邱議瑩的55.3807％，許智傑為51.9022％居第3，林岱樺則以50.5986％敬陪末座。

其中，賴、邱競爭激烈，山水民調做出邱議瑩以0.9928個百分點小贏賴瑞隆，典通的數據則是賴以0.9235個百分點領先邱，而民進黨中央的結果，賴瑞隆以1.9256個百分點拉開與邱的差距。至於民調為何可以迅速出爐？發言人韓瑩表示，因為初選民調已行之有年，民調機構都有公信力，執行非常順利。

賴稱高雄隊 沒有分裂問題

黨內人士表示，賴瑞隆民調一直居首位，邱大概在3、4名間遊走，但初選後期，賴爆發兒子霸凌同學事件，民調受到影響，邱議瑩則急起直追，一來一往，才會縮短差距，「有時就是運氣好不好的問題，只差幾通電話就會影響勝負」。

賴瑞隆勝出後，對於黨內是否出現分裂？他表示，彼此是高雄隊，「不會有分裂問題」。賴強調，未來會把3位初選對手提出的政見，納入整體施政藍圖，並延續歷任市長謝長廷、陳菊、陳其邁為高雄奠定長遠的發展和格局，接棒陳其邁的責任重大，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金10年的展望。

賴瑞隆並向市民提出「3個優先」承諾，首要任務就是「團結、團結、團結」，團結所有力量；2026年要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮；要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

對於迎戰國民黨高雄市長參選人柯志恩，賴瑞隆直言，自己最大優勢在於對高雄市政嫻熟，過去10年曾在高雄市府工作，對市政運作非常熟悉。

柯指預料中 將決戰新潮流

面對賴瑞隆出線，柯志恩直言，「完全在預料之中」，她坦言未來不只是跟賴的對決，甚至可說是柯志恩跟新潮流的決戰，面對賴瑞隆掌握龐大行政資源與地方組織，這是場「以小搏大」的選戰，但她有人民作為最強大的靠山，會認真打拚贏得勝選。柯志恩預告，3月起將陸續端出完整政見，讓選戰回歸政策本質。

針對初選民調結果，柯志恩輸4名參選人約20至30％，有極大落差。柯辦質疑，民進黨未公布樣本，且結果更與高雄現實政黨支持度情況不符，呼籲綠營應接地氣，才能貼近符合真實情況。