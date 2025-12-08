賴瑞隆假哭道歉？ 邱毅：小孩霸凌壓2個月，忙政治不管教？

（圖／翻攝YOUTUBE邱毅直播）





角逐高雄市長初選的民進黨立委賴瑞隆8歲兒子涉校園霸凌。賴瑞隆7日召開記者會淚崩道歉，將幫兒子辦理轉學。前立委邱毅質疑，霸凌事件發生近兩個月才道歉，還把累犯的霸凌行為包裝成「雙方衝突」，質疑全家出面施壓學校。從家長的官威到孩子的行徑，邱毅痛批，誰給賴瑞隆這麽大的權勢，有這麼大的官威？前面是陳菊的一力庇護，後面是賴清德的重用。

邱毅指出，賴瑞隆是真道歉，還是假道歉。看他一把眼淚一把鼻涕，欲言又止的淒慘模樣，他向自己的壞兒子道歉，說爸爸讓你承受了很大的壓力。若單看著電視畫面，不知情的人還以為他兒子是受害者。殊不知這個兒子是學校的小霸王，霸凌同學的累犯。

邱毅質疑，以這起覇凌事件來說，學校立案後又發生了連續霸凌，想以霸凌逼使沒有同學敢出面作證。一個才8歲的孩子怎麼懂得這一套，不是從父母身上學來的嗎？

邱毅說，這起霸凌事件已發生近兩個月，賴瑞隆夫妻真想道歉，早就到受害女生家裡道歉了。學校本來也想大事化小、小事化無，誰願得罪未來市長呢？

邱毅抨擊，問題是賴瑞隆堅持這是雙方衝突，不是單方面他兒子霸凌。他太太到學校猶如長官視察，打人的兒子還繼續霸凌，這一家子根本不把霸凌當回事。

邱毅表示，誰給賴瑞隆這麽大的權勢，有這麼大的官威？前面是陳菊的一力庇護，後面是賴清德的重用。

邱毅說，他的選區是小港前鎮，大型的公私營廠都在這個地方，是高雄油水最多的地方。怪不得他說政治活動很忙，疏於管教陪伴兒子，還說對不起打人的小霸王兒子。聽了真是雞皮疙瘩掉滿地。

邱毅詢問，賴瑞隆說他政治的事情很忙，所以疏於陪伴管教小孩，你指的讓你很忙的政治活動是什麼？

