賴瑞隆偕康裕成清晨站路口衝刺初選 眾多市民熱情迴響

照片來源：立法委員賴瑞隆辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨高雄市長黨內初選，將於2026年1月12日至1月17日辦理黨內初選民調，1月21日正式公告提名名單。參與初選競爭的民進黨立法委員賴瑞隆，今（23）日啟動站路口行動衝刺選情

賴瑞隆今日清晨偕同高雄市議長康裕成，以及多位市議員與市議員參選人，前往三民區九如路與澄清路口，向通勤民眾問早致意。他表示，初選最後倒數，將持續以站路口、掃市場及到各地方宣講與市民互動，讓市民更瞭解自己的施政理念。

廣告 廣告

賴瑞隆競選團隊指出，賴瑞隆與議員們在晨光中站在路口，向準備上班、送孩子上學的市民揮手問候；不少民眾搖下車窗熱情回應，有人比讚、有人加油打氣，溫暖樸實的互動，充滿濃濃人情味。

賴瑞隆表示，這是城市的一天，站在第一線向市民問早，和市民一起為生活努力，也更加提醒基層出身的自己，肩上承擔的是眾多家庭的期待，更要時刻站在市民身旁，記得最真實的需求與聲音。

賴瑞隆強調，高雄是一座充滿生命力的城市，有著最勤奮、最認真的市民，在各自的崗位上努力付出，撐起整座城市的運轉。他將帶著10年市府政務官、10年優秀立委的成績，持續秉持初心、全力以赴，深入社區、街頭與日常生活的各個角落，用行動爭取支持，一步一腳印為高雄打拚，讓城市一天比一天更好。

適逢歲末年終之際，賴瑞隆提到，2026年將至，他會以真誠無畏的態度穩健前行，與市民站在一起迎接曙光，共同迎向屬於高雄的嶄新未來。

照片來源：立法委員賴瑞隆辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

NCC廣電換照機制遭質疑標準模糊 邱若華喊話：現在開始改革

壽險可運用資金33兆、7成海外 王世堅籲提高回流投資國內建設比重

【文章轉載請註明出處】