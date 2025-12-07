賴瑞隆兒在校涉霸凌 藍青年點出2件事：比受何種懲罰更重要

民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆近日被爆出，他的兒子涉嫌校園霸凌，且受害者不只一人，引發各界議論。對此，曾任台北市青工總會長的市議員吳志剛辦公室主任、有意參選台北市議員的滿志剛點出，本起事件該討論的應該是2個方向，而非僅有8歲的孩子變成討論主題及本身應受何種懲罰。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

滿志剛今（7）日下午在臉書發文提到，看到新聞上8歲幼童在校霸凌同學，該被討論的，是學校是否第一時間通報並介入輔導？父母平時是否疏於親子溝通？而非僅有8歲的孩子變成討論主題及本身應受何種懲罰。

廣告 廣告

滿志剛表示，孩子的行為，首先來自於家庭，接著才是外在環境。父母唯有多花時間在孩子身上，才有辦法清楚了解在個性養成上是否產生偏差。

滿志剛舉自身為例，身為雙寶爸，只要有時間能陪孩子，再零碎的時間也會陪伴。就像4年前的初選，即使民調前兩天，整天站在吉普車上掃街，但是到了下午4點，還是準時出現在幼稚園門口，接滿福寶下課，因為那是一天中，唯一可以跟孩子見面、聊天的15分鐘。

台北市議員擬參選人滿志剛。（資料照／中天新聞）

滿志剛強調，對他來說，孩子跟家庭是第一，如果連家庭、孩子都顧不好，要怎麼讓大家相信你會為大眾做的更好？

最後滿志剛呼籲，希望父母可以多跟孩子溝通，了解成長路上的心態轉變，讓孩子心靈可以健康成長，而非只顧他們溫飽而已。

賴瑞隆在記者會上哽咽落淚向女童及其父母道歉。（圖／中天新聞）

事實上，賴瑞隆今（7）日下午也針對兒子校園霸凌一事召開記者會，他除了先向女同學的父母致歉外，說到一半還一度哽咽落淚，無法言語，他還說因為自己的身分，讓孩子承受這麼多事情，「是爸爸對不起你」。他也透露，週五晚上已經帶兒子去看心理醫師，接下來會先讓兒子暫時不要去學校，之後會幫兒子辦理轉學。

延伸閱讀

沒說退選！ 賴瑞隆先處理孩子問題：會努力為人民服務

喊對不起兒子賴瑞隆道歉「哭了」！網狂酸：哭什麼哭沒出息

賴瑞隆哭了！記者會上致歉哽咽：是爸爸對不起你