賴瑞隆兒子只是比較皮？他喊：柯志恩應聲援
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選2026高雄市長，但卻被爆出，8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，未來是否還能繼續代表民進黨出戰，備受關注。不過旅美學者翁達瑞說，賴瑞隆的兒子只是比較皮一點，他也希望賴瑞隆可能的競爭對手、藍委柯志恩，出面幫忙講話。
翁達瑞表示，賴瑞隆8歲兒子的校園衝突，被爆料的TVBS以聳動標題處理，明顯被包裝成政治事件，但事件本質只是小學生之間的衝突，並非政治新聞，媒體的處理方式過度渲染。
翁達瑞指出，依媒體報導，賴瑞隆的兒子疑似對同學動手，甚至堵在廁所並出言警告。他坦言自己求學時也曾遇過類似情況，學生間的肢體衝突並不罕見。雖然不應容忍霸凌，但八歲孩子的過當行為，本應以管教與輔導為主，而非被推到政治版面。
他強調，賴瑞隆兒子之所以被放大，唯一原因就是賴瑞隆聲勢看好，有望代表民進黨出戰高雄市長。媒體刻意處理此事，可能營造賴瑞隆「仗勢欺人」的形象，進而影響初選結果，這種做法毫無道德正當性。
翁達瑞分析，事件的潛在受益者包括柯志恩，以及民進黨初選中與賴瑞隆聲勢接近的邱議瑩、許智傑。他指出，若初選因此生變，綠營內部可能因此埋下心結，影響後續大選團結，而TVBS的操作明顯帶有政治目的。
他進一步表示，這類動機不堪、正當性薄弱的攻擊手法，有可能未來再被複製到其他民進黨政治人物身上，因此民進黨中央及賴瑞隆的初選對手不應沈默。如果競爭者願意公開聲援賴瑞隆，反而能降低事件傷害，也展現正當競爭的態度。
翁達瑞也指出，作為不同陣營的政治人物，柯志恩理應譴責惡意的新聞操作，避免把孩子捲入政治攻防。不過，他認為此期待恐怕超過柯志恩的道德標準，因此難以實現。他再次強調，小孩的行為不該成為媒體打擊政敵的工具。
最後，翁達瑞批評TVBS完全無視新聞專業倫理，硬把8歲孩子的行為政治化，已觸及政治攻擊的下限。他呼籲媒體應停止對稚齡孩童的渲染性報導，並重申自己對賴瑞隆的聲援，希望事件回到教育層面處理，而非淪為選舉操作。
