賴瑞隆兒子涉霸凌「3人受害」 陳其邁要求校方公正調查

民進黨立委賴瑞隆就讀國小的兒子涉嫌霸凌同學，今日召開記者會說明。（圖／東森新聞）





民進黨立委賴瑞隆就讀國小的兒子涉嫌霸凌同學，女同學嚇到躲進廁所，賴瑞隆兒子還堵在門口恐嚇，校方證實共有3名學生受到影響，對此賴瑞隆道歉說孩子動手就不對，坦言因政治工作疏於陪伴跟教養，高雄市長陳其邁也下令要求校方公正嚴謹調查。

有意角逐2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，8歲兒子被指控在學校霸凌同學，事件不斷延燒，高雄市長陳其邁今（5）日受訪說，校方已進行調查，此事屬於校園事務，會提醒校方必須特別注意、保護同學，也要公正嚴謹調查。

賴瑞隆兒子遭控涉嫌追打霸凌同學，甚至還在廁所外圍堵同學長達12分鐘，嗆聲「出來就打你、甩你耳」光，直到其他同學發現後通報老師，同學才被救出來，而目前傳出已有3名學童受害。家長指控，校方的態度異常消極，後來才知道原來對方家長是立委賴瑞隆。

賴瑞隆今日一早出面道歉、坦承在10月份的足球賽中，兒子有和同學起爭執，校方當時也有介入，以為已經處理完畢，不料後續還有狀況，也自責自己忙於政治工作，沒空陪伴孩子成長，對孩子們也感到很抱歉，「還是很自責，因為我的因素，與自己沒有好好照顧孩子，讓兩個八歲的孩子之間的，這樣的一個衝突，而產生了這麼大的一個效應，我想這個部分，還是要表達最大的歉意。」

賴瑞隆也強調「先動手就是不對」，坦承花了很多時間在政治工作上面，但是在孩子的陪伴跟教養上確實不夠，這部分會自我檢討。

對此校方表示，已經依照教育部規定程序辦理，啟動輔導及關懷措施，協助學生穩定身心，每位學生都應受到同等照顧，不因家長職業有差別對待。而現在正是拚市長初選提名的敏感時刻，賴瑞隆兒子被爆出霸凌事件重創形象，恐怕也影響選情。

東森新聞關心您

教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885

