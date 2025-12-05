賴瑞隆兒子涉「校園霸凌3同學」 校方聲明曝光

有意參選2026高雄市長的賴瑞隆遭爆出就讀小學二年級的兒子在學校涉嫌追打與霸凌同學，後來傳出還有2名學生受影響，共涉及3案。對此，校方聲明，均依照教育部規定程序辦理，強調「不因學生或家長的職業、身分及背景而有差別對待」。

賴瑞隆 。（資料照／中天新聞）

有民眾爆料，自己的孩子遭1位同學徒手毆打，嚇得逃到廁所，對方仍不放過，堵在廁所門外威脅他的孩子長達12分鐘，甚至嗆聲「出來就打死你、甩你耳光」等，直到其他同學發現後，才被救出來，且後續孩子還持續受到對方言語攻擊。經調查後才得知對方家長是要角逐高雄市長的立委賴瑞隆。事件曝光後也傳出還有另外2名學生受影響，受害者增至3人。

根據《三立新聞網》報導，校方所屬的義聯集團代轉聲明，指出學校對於學生相關事件，均依照教育部規定程序辦理，並積極主動給予學生協助支持及輔導措施，以維護學生學習權益及身心發展。對在本次事件中受到影響的所有學生，學校已啟動輔導及關懷措施， 協助學生穩定身心，繼續學習，每一位學生都應該受到同等的尊重與照顧，並在安全、 穩定的學習環境中成長。

聲明強調，學校對於學生事件的處理，一向秉持公平公正原則，不因學生或家長的職業、身分及背景而有差別對待，另媒體報導家長對學校處理態度質疑，虛心接受並檢討改進，持續強化校園安全，並深化家校合作與溝通，使各項事件均能在法規架構與教育專業下獲得妥適處理。此外，本校將持續關注學生需求，並在輔導與教育上提供最完善的支持。未來，我們將持續努力，以開放、誠懇、負責任的態度，維護安全、健康的學習環境，並與社會各界共同守護學生的成長與發展。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

