賴瑞隆兒子被控多次與同學衝突 高市教育局重申「霸凌零容忍」立場

[Newtalk新聞] 民進黨立委暨高雄市長參選人賴瑞隆8歲兒子被控多次在校攻擊同學，共涉及3案，高雄市教育局表示，學校掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置，並重申「霸凌零容忍」立場，並將依調查結果，啟動學生輔導處預機制。

教育局表示，該事件發生於10月16日，賴瑞隆兒子與一名女同學在午餐後下課時間，於跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲入廁所後他仍在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘，當時學校並未知悉。上述情況後續學校知悉後，調閱監視器了解後立即通報，並邀集雙方家長到校會談，被行為人家長再於11月提出霸凌調查。

此外，女童曾反映被罵「神經病」，其母也指出哥哥之前同樣遭罵，2案均被列入調查。不料12月2日又發生新衝突，賴瑞隆兒子在上體育課時故意踢了另一名男同學，造成對方臉頰挫傷，家長帶孩童驗傷後，醫院啟動通報，但尚未提出霸凌調查。

教育局表示，本案學校於掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，並依規定成立調查小組了解相關情形，釐清是否涉及生對生霸凌。同時將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置，另12月初案件當時已完成通報，後續將依家長提出內容，依相關辦法辦理。

教育局重申「霸凌零容忍」立場，已要求學校秉持客觀、公正原則積極調查，教育局並將全程督導調查進程，確保學生權益不受侵害，並將依調查結果，啟動學生輔導處預機制。

