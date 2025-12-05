賴瑞隆兒子遭爆「毆打3同學、堵廁所門口12分鐘」！陳其邁說話了

記者簡榮良／高雄報導

被害家長得知對方身份很害怕！南部某市長參選人近日遭家長投訴，其兒子在學校徒手攻擊同學，還將被害者堵在廁所12分鐘，恐嚇「出來就打死你、甩你耳光！」，直到其他人發現，才得以脫困，報案後才發現對方家長身份，竟是有意角逐參選市長的賴瑞隆，事件如雪球越滾越大，受害者增至3人。對此，今（5）日市長陳其邁表示，已提醒校方保護學生個資，公正嚴謹調查。

賴瑞隆兒子遭指控凌同學，事件如雪球越滾越大，受害者增至3人。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

賴瑞隆兒子遭控在10月中毆打同學，被害人嚇到躲廁所還不放過，堵在門口12分鐘，甚至出言恐嚇：「出來就打死你、甩你耳光！」。被害家長得知後向校方反映，但卻疑遭冷處理，直至報案後才知道對方家長身份，竟是有意角逐參選市長的賴瑞隆。霸凌新聞曝光後，受害人數增至3人。

針對賴瑞隆兒子捲入霸凌案，陳其邁今日表示，校方已進行調查，屬於校園事務，會提醒校方必須特別注意、保護同學個資，公正嚴謹調查。

市長陳其邁表示，已提醒校方保護學生個資，公正嚴謹調查。（圖／翻攝畫面）

賴瑞隆也發出聲明，小孩在學校與同學發生糾紛，作為家長也希望儘快還原事情的經過，會全力配合學校的後續工作；賴強調，身為父親，小孩在學校同儕間的摩擦，會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長，同時希望各界關心事件的同時，可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

校方今日最新聲明，針對媒體報導家長對學校處理態度質疑，虛心接受並檢討改進，持續強化校園安全，並深化家校合作與溝通，使各項事件均能在法規架構與教育專業下獲得妥適處理。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

