賴瑞隆兒子…霸凌增至3人！議員PO圖：他只是8歲小孩 全網灌爆一面倒

記者簡榮良／高雄報導

是出來救火還是澆油？賴瑞隆有意角逐高雄市長大位，近日卻爆出兒子在學校徒手毆打同學，還將被害者堵在廁所12分鐘，恐嚇「出來就打死你、甩你耳光！」，受害人數增至3人。如今再傳出兒子疑似為了增加「好感度」，當著同學的面脫褲子多達4次。對此，議員簡煥宗逆風護航，PO出一張足球照並寫下：「他只是8歲小孩，只因為他的爸爸要選高雄市長，就演變成一起政治事件」。離經叛道的說辭，網友一面倒灌爆留言區。

廣告 廣告

議員簡煥宗逆風護航，PO出一張足球照，並寫下：「他只是8歲小孩，只因為他的爸爸要選高雄市長，就演變成一起政治事件」。離經叛道的說辭遭網友一面倒灌爆留言區。（圖／翻攝自簡煥宗臉書）

賴瑞隆兒子遭控在10月16日毆打同學，被害人嚇到躲廁所還不放過，堵在門口12分鐘，甚至出言恐嚇：「出來就打死你、甩你耳光！」。被害家長得知後向校方反映，但卻疑遭冷處理，直至報案後才知道對方家長身份，校方28日立案調查，12月2日霸凌新聞曝光後，受害人數增至3人。

眼見無法止血，賴瑞隆出面召開記者會，表達最大的歉意也自責，「不管是誰，動手就是不對」。他坦承，平時花很多時間在政治工作上，但在教育、陪伴孩子上花的時間確實不夠，他會自我檢討。

兒子涉及校園霸凌，賴瑞隆表示相當自責，自己會檢討。（圖／記者楊士誼攝影）

但女童母親不買單，認為大街罵人小巷道歉，事件被輕描淡寫為「小朋友之間的摩擦」，強烈要求公開監視器畫面以還原真相，賴的兒子拳拳打在太陽穴上，早已逾越鬧著玩，也完全沒接到賴瑞隆的一句道歉。

對此，議員簡煥宗逆風發言，PO出一張足球照並寫下：你八歲的時候在幹嘛？一個八歲的小男孩跟同學在踢足球，為了一顆界外球跟同學起爭執，然後變成一起政治事件⋯變成媒體在公審一個八歲小男孩，把這件事情說成家醜、說成霸凌，這個發生在台灣高雄，只因為他的爸爸要選高雄市長，「他只是一個八歲小男孩！」。

簡煥宗力拼連任議員，近日頻頻站路口揮手增加「好感度」，這回逆風發言是救火還是澆油？看網友反應最清楚。（圖／翻攝自簡煥宗臉書）

貼文一出立馬被大批網友灌爆留言區：「今天霸凌的是你兒子你就不會這樣說了」、「我坦白說沒看過8歲就這麼機Ｘ的」、「在議員眼中只是小孩之間的爭執，那以後學校不會有霸凌事件了」、「今天如果角色顛倒，是賴瑞隆的小孩被關廁所堵門被打，相信我不用調查該校校長及高雄市教育局長會直接被電到飛起來」、「提油救火就是在說你」、「護航那麼快？要確定餒」。

簡煥宗力拼連任議員，近日頻頻站路口揮手增加「好感度」，這回逆風發言是救火還是澆油？看網友反應最清楚。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

更多三立新聞網報導

賴瑞隆之子被控霸凌！教育局說法曝光：第一時間已進行校安通報

兒子涉校園霸凌！賴瑞隆坦言「陪孩子時間不夠」：相當自責也非常抱歉

快訊／賴瑞隆之子涉霸凌！校方最新聲明曝光：不因家長職業背景差別對待

賴瑞隆兒子遭爆「毆打3同學、堵廁所門口12分鐘」！陳其邁說話了

