賴瑞隆兒捲校園風暴 陳其邁點名校方：保護學生個資

民進黨立委賴瑞隆8歲兒子被控攻擊同學，引發地方譁然；學校昨發聲明強調將以公正公開方式積極調查，賴瑞隆則盼事件回歸教育本質處理；對此，高雄市長陳其邁今（12/5）則點名校方保護學生個資，並公正嚴謹進行調查。

有意角逐2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，其8歲兒子被多名家長指控先後對同學動手與辱罵。其中最受矚目的是，一名女童在跑道衝突後躲入廁所，卻遭賴童在外叫囂恐嚇長達12分鐘，引發家長不滿，也讓校方處理方式遭到質疑。

高雄市長陳其邁今日受訪強調，案件屬於校園事務，將由校方調查處理，並進一步提醒學校務必保護學生資料，並以公正、嚴謹態度釐清事實。

校方則公布事件時間軸指出，10月16日賴姓學生與女童在跑道爆發肢體衝突，兩人互相攻擊，女童因害怕躲入廁所，男童在外持續叫囂。學校於10月 28日得知後啟動通報，女童家長並於11月26日提出兩項霸凌調查，包含女童遭辱罵，及其哥哥先前也曾被罵同樣字眼。

此外，12月2日體育課中再爆發新衝突，賴姓男童疑似故意踢中一名學生臉頰，造成挫傷，家長帶孩子驗傷後，由醫院啟動社政通報，但家長尚未申請霸凌調查。

賴瑞隆昨晚也發聲明強調，孩子在校與同學發生糾紛、摩擦，他也盼盡速還原事件，將會全力配合學校調查，同時會更積極引導孩子尊重同儕、理解同理心與責任，呼籲給予教育與輔導空間。校方則重申，調查將秉持公開、公正原則，並持續與家長溝通。

