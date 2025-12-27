賴瑞隆兒校園衝突事件大逆轉 雙方和解三共識定調「非霸凌」

有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，其8歲小孩日前捲入校園衝突爭議，引發社會關注。賴瑞隆繼7日二度召開記者會公開致歉。（本報資料照片）

立委賴瑞隆日前聯繫上受害家長，雙方見面，賴瑞隆當面表達誠摯歉意，並取得對方原諒。（賴瑞隆提供／洪浩軒高雄傳真）

有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，其8歲小孩日前捲入校園衝突爭議，引發社會關注。賴瑞隆繼7日二度召開記者會公開致歉後，今（27）日宣布已與受害家長達成和解。雙方家長共同發表聲明，強調該起事件純屬孩子間的衝突，絕非外界所指控的「霸凌案件」，並呼籲大眾與媒體停止標籤化未成年孩童。賴也預計今天下午2時親上火線開記者會說明。

賴瑞隆在7日記者會結束後，隨即主動聯繫受害家長，並於當日下午5點親自前往拜會。會中，賴瑞隆以家長身分表達最誠摯的歉意，雙方在平和氣氛下完成溝通。據了解，兩家人已於12月20日依循學校既有的法定機制釐清事實，並於昨日正式簽署「調和同意」。

廣告 廣告

今天經雙方同意共擬聲明，達成三項共識：1、本衝突事件非霸凌案。2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。3、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

《雙方家長共擬聲明》如下：

關於近期校園事件的說明《雙方家長共同發佈》

近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，

相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。

這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。

令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。

我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的。避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。

我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

【看原文連結】