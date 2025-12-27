賴瑞隆兒校園衝突事件逆轉 Cheap質疑「搓湯圓」讚嘆：你服不服

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

各黨積極備戰2026地方大選，然有意爭取高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆，日前因其8歲兒子疑似捲入校園霸凌，賴本人亦親上火線道歉。而賴瑞隆今（27）日則與對方家長共同發出聲明，指出僅是孩子之間的衝突事件。對此，時常針砭時事的百萬網紅Cheap也質疑事件是否「搓湯圓」，直言若賴以後掌握更大的權力、面對社會不公時，會不會也用一樣的方式處理。

針對該起案件逆轉，Cheap今日於臉書表示，賴瑞隆與對方家長達成三項共識，將事件定調為「衝突」而非霸凌。Cheap也表示，當初筆錄已經明確記錄徒手毆打、攻擊，還有恐嚇、羞辱的情況，已超出一般「學生打鬧」範疇，是典型的校園霸凌，還是很嚴重的那種。

「厲害，連霸凌都可以逆轉，我就問你服不服」，Cheap也質疑賴瑞隆此行為是在「搓湯圓」，揶揄表示「小孩被打，是意外；家長報案，是誤會；媒體報導，是扭曲；大人處理，是智慧」，而「瑞隆選情+1分」。Cheap也直言，若賴以後掌握更大的權力、面對社會不公時，會不會也用一樣的方式處理，值得思考。

貼文也吸引不少網友討論聲浪，紛紛表示「這個聲明隱含著更深一層的階級霸凌」、「希望是錢很多而不是壓力太大罷了，最少前者是彌補」、「想看看高雄朋友們這次的選擇」、「這樣都搓掉了，那他在處理政治上的事可以想得到是怎麼處理了」、「大人的世界很複雜的」。

針對該起事件，賴瑞隆今（27）日宣布已與受害家長達成和解。雙方家長共同發表聲明，強調該起事件純屬孩子間的衝突，絕非外界所指控的「霸凌案件」，並呼籲大眾與媒體停止標籤化未成年孩童。

