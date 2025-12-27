賴瑞隆兒校園衝突大逆轉！網狠酸：民進黨重新定義霸凌

有意角逐下屆高雄市長的綠委賴瑞隆，其小孩因捲入校園衝突爭議，引發社會關注。賴瑞隆今日宣布已與受害家長達成和解，雙方家長共同發表聲明，並於下午召開記者會說明，再度引發網友熱議。

賴瑞隆今日召開記者會。（圖/中天新聞）

賴瑞隆今天（27日）宣布已與受害家長達成和解，雙方家長共同發表聲明，強調該起事件純屬孩子間的衝突，絕非外界所指控的「霸凌案件」，並在聲明中達成三項共識：1、本衝突事件非霸凌案。2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。3、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

同時，賴也在今日下午2時親上火線開記者會說明，強調這是一起因為足球引發的衝突事件，並非霸凌，並痛批部分媒體和名嘴沒有善盡責任，呼籲不要再標籤化小孩。

網友留言。（圖取自批踢踢）

而賴瑞隆的聲明一出，立即引發批踢踢八卦版網友熱議，許多網友表示「正義善良都回來了」、「唉呦！笑死我，難怪學校也不敢動」、「重新定義」、「黨會定義什麼是霸凌」、「已經定調為非霸凌，請各位自己注意點」、「連霸凌都不敢講，台灣誰敢生小孩」。

網友留言。（圖取自批踢踢）

另有網友表示「這就是有權有勢的好處，歷史總是驚人的相似」、「黨說不是就不是，再說霸凌就用社維法辦你」、「反正我是信了」、「厲害了我的賴」、「重新定義霸凌，讚啦」、「再問就告」、「從此小孩就知道加入民進黨就是正義」、「笑死，這種聲明根本幫倒忙」、「民進黨的認錯就是把名稱改掉就沒事了」、「不愧是新潮流，重新定義霸凌， 嘻嘻」、「黨又重新定義名詞了，衝突不是霸凌」、「民進黨重新定義了霸凌」。

