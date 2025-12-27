賴瑞隆兒涉校園衝突 雙方家長達成共識：非霸凌

民進黨立委賴瑞隆兒疑涉校園霸凌，今（27日）與對方家長共同發布聲明，本衝突事件並非霸凌案。（資料畫面）

有意代表黨內參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆兒子疑涉霸凌案，引起社會譁然。對此，賴瑞隆今（27日）與對方家長共同發出聲明，該起事件已依學校既有機制妥善處理，雙方也已充分溝通並釐清，這是孩子之間的衝突事件，「並非媒體所描述的霸凌案件」。

12月初，賴瑞隆就讀國小的8歲兒子因在校和女同學發生肢體衝突，案件遭通報並提報霸凌調查。時隔數週，賴瑞隆今（27日）表示，針對日前校園事件引發的社會討論，他與女童家人已於12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨（26日）簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件。

雙方家長也於今（27日）經同意共擬聲明，達成三項共識，第一、本衝突事件非霸凌案；第二、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子；第三、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

《雙方家長共擬聲明》如下：

關於近期校園事件的說明《雙方家長共同發佈》近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。

令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的。避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

