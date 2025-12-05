賴瑞隆兒涉校園霸凌！李柏毅預言他恐選不下去：火會燒到賴清德

民進黨立委賴瑞隆的小孩遭爆在學校霸凌同學，他今天（5日）召開記者會出面道歉，並坦言自己花了太多時間在政治工作，對於孩子的陪伴與教養確實不夠。台北市議員李柏毅認為，若賴瑞隆堅持繼續參選，這把火就會燒到賴清德總統身上，一定會有人希望他表態。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

李柏毅今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，賴瑞隆開記者會道歉時，「他講了一句話，讓我覺得他可能不會繼續參加民進黨的初選」。賴瑞隆說他花了很多的時間在政治工作上，承認對孩子的陪伴教養的時間不夠，「如果賴瑞隆委員接下來還要持續參選市長，他有足夠的時間來陪伴他的孩子嗎？如果他只要繼續參選這個市長的話，對手一定會拿這來攻擊。」

廣告 廣告

李柏毅。（圖／中天新聞）

「賴瑞隆委員他後面的支持者是誰？」李柏毅指出，相信大家在媒體上都有看到，是賴清德總統，發生這個事情之後，如果他還堅持要繼續參選的話，「我覺得這把火就會燒到賴清德總統身上，一定會有人請他來表態。你支持的這位委員，他家裡發生這種狀況，你還建議他繼續參選市長嗎？還是請他先把他家裡的事情顧好、處理好、照顧他的孩子，未來一連串的問題會很多。」

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

財劃法覆議遭否決 卓榮泰：不經正常程序、沒必須執行的壓力

卓榮泰：感謝高市早苗堅持正義 歡迎日本偶像來台演出

直播/《財劃法》覆議案大戰 政院：若未果將採合憲救濟手段