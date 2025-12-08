賴瑞隆兒涉校園霸凌 柯志恩籲政治批評勿波及家屬

國民黨立委柯志恩談及賴瑞隆兒子涉校園霸凌事件，呼籲選舉批評應聚焦候選人本人，不該波及家屬。（圖／CTWant攝影組）

有意角逐 2026 高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，近日因 8 歲兒子遭指控在校園追打、恐嚇同學，引發高度關注。賴瑞隆事後多次公開向受害者與家長致歉並取得諒解。被視為國民黨參選高雄市長呼聲最高的立委柯志恩今（8）日首度回應此事，強調政治攻防應侷限於候選人本人，家人特別是孩子不應被牽連。她也呼籲社會在討論相關事件時，仍應重視兒童心理與成長環境，不要讓事件過度政治化。

柯志恩今日接受《千秋萬事》廣播節目採訪指出，賴瑞隆與受害女童家長已取得共識，家長也感受到賴瑞隆的道歉誠意，這件事也應落幕。她強調，選舉歸選舉，不應牽扯候選人的家人，批評若要針對候選人，也應聚焦於其政策與個人表現，而非孩子或家屬。

她分析，民進黨每位候選人背後都有派系支持，選舉投入成本與壓力高，「看板掛一年都是燒錢的」，不會因單一事件就放棄選舉。她並提到，無論是林岱樺的助理案或賴瑞隆的孩子爭議，輿論通常只會討論一兩天就翻篇，而初選將在 1月 12 日展開，相關競爭勢必會進入下一階段。

柯志恩表示，政治人物可以接受檢驗，但家人不應被捲入攻擊，並強調賴瑞隆兒子的事件與藍白無關，「現在是民進黨黨內初選，不要每件事都扯到政治攻防」。她呼籲外界理性看待事件，不必過度政治化。

她強調，雙方孩子都應獲得妥善處理，尤其遭霸凌的孩子可能留下終身陰影，需透過學校系統與心理諮商建立安全感；而霸凌的孩子也需要心理照顧與父母陪伴。她強調，幸福的童年能療癒一生，不幸福的童年卻要用一生療癒，呼籲所有家長都要重視孩子的心理健康與成長環境。

