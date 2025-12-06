賴瑞隆兒涉校園霸凌 PTT深綠版主擅改版標「應就地正法」火速遭拔職

賴瑞隆8歲兒子遭控訴校園霸凌，毆打女同學還追打至廁所，放話「敢出來就給你死」，事後又踢傷另名男同學。（圖／資料照）

有意角逐高雄市長大位的民進黨立委賴瑞隆，近日卻被爆出年僅8歲的兒子在校園霸凌女同學，甚至堵在廁所門口12分鐘，放話「敢出來就打死你」，引發軒然大波。未料卻有PTT深綠版主擅自改版標，稱賴瑞隆之子應就地正法，慘遭組務解職，即刻生效。

賴瑞隆兒子在學校當小霸王，霸凌女同學，受害者母親控訴，對方每一拳都往女兒太陽穴攻擊，追打到廁所後仍不放過，堵人12分鐘，放話要給人死，直到2名路過同學見狀才把女兒救出來。

立場深綠的PTT政黑版版主Berotec將版標改為「賴瑞隆之子應就地正法」，遭站方火速拔除職務。（圖／翻攝自PTT）

事件發生後，受害者母親才發現對方竟是之前嗆自己兒子的惡霸，兒子女兒都遭對方霸凌，學校又不斷拖延。她表示，事情發生在10月16日，但學校一直到28日才啟動調查，11月20日雙方家長見面，但對方母親，也就是賴瑞隆妻子態度惡劣，不願道歉，還放話不會再出面，自己才會訴諸媒體。

由於賴瑞隆是PTT政治黑特版（簡稱政黑）最看好的高雄市長人選，事件爆發後不少深綠鄉民都認為燒不起來，但眼見事件越燒越大，深綠版主Berotec疑似著急，竟擅自改版標「賴瑞隆之子應就地正法」，立刻遭PTT小組長警告，表示嚴正譴責板標涉嫌煽動違法言論，立即啟動調查，並在短短半小時拔除其版主職位。小組長痛批，版主之失當行為已造成本組與本站之名譽嚴重受損，情節重大惡劣，因此裁定即刻解除Berotec版主一職，並註記永久不得再擔任相關任何看板之版主。

Berotec政治立場鮮明，擔任版主期間更是不遺餘力力挺726大罷免，不斷轉傳相關文章，並幫忙拉連署，甚至還八炯集會使用納粹老鷹LOGO時，還力挺八炯對槓鄉民「看到老鷹就高潮」、「一群沒讀書的」，卻在32:0後崩潰，稱自己是韓圈中飯，還詢問哪裡可以領中國護照，讓鄉民哭笑不得。

