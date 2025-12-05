賴瑞隆兒涉欺負同學！受害者家長：沒向我們道歉

民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，然而他的兒子涉嫌在學校霸凌同學，甚至圍堵12分鐘並威脅「出來就打你」。對此，賴瑞隆5日開記者會道歉，但受害家長指控至今未接到直接道歉，且對方放話「不會再出面」。

事件的起因是賴瑞隆的兒子在學校被指控追打同學，甚至在廁所外圍堵同學達12分鐘，並威脅對方。根據《TVBS》報導，受害者家長指出，賴瑞隆及其家人自事件曝光後並未主動聯繫他們，至今未收到任何直接的道歉，並批評其態度冷漠。

反而，發表聲明稱這只是小朋友之間的摩擦，明明監視器已經拍到這名學生跑上去直接傷害攻擊。對此，這讓受害者家屬感到非常失望，「希望可以公布監視錄影器還我們清白，也盼自家小朋友不要受到傷害」。

賴瑞隆在記者會上表示對此事件感到自責，過去專注於政治事務，導致對孩子的教育投入不足，並承諾將花更多時間關注孩子的教育，會重新檢討自己的角色。對於受害者家庭的指責，他表示：「理解每位父母的心情，並強調學校已介入調查此事件。」

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

