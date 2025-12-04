賴瑞隆兒涉霸凌同學！校方出面揭3衝突細節

▲民進黨立委、高雄市長擬參選人賴瑞隆昨（4）日被爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學。（圖／記者葉政勳攝，2025.06.28）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委、高雄市長擬參選人賴瑞隆昨（4）日被爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，在廁所外圍堵對方長達12分鐘，嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」等，引外界譁然。賴瑞隆昨火速回應表示，對於8歲兒子在校與同學發生糾紛，作為家長希望盡快還原事情的經過，會全力配合學校的後續工作，會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度。而對此，校方昨晚間也出面還原時間軸，並證實除女同學外，還有另外2名學生受影響。

賴瑞隆兒子爆霸凌同學，校方指出，主事件發生於10月16日，賴姓男童與黃姓女同學在跑道上發生肢體衝突，雙方互相攻擊，黃同學躲入廁所後仍遭賴同學在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘，校方則於10月28日得知此事後啟動通報，黃同學家長並於11月26日為黃姓兄妹2人正式提出霸凌調查。



校方表示，由於黃同學曾反映賴同學罵她「神經病」，其母也指出哥哥之前同樣遭罵，兩案均被列入調查。12月2日又發生新衝突，賴同學在體育課中故意踢了另一名徐同學，造成臉頰挫傷，家長帶孩童驗傷後，醫院啟動社政通報，但家長尚未提出霸凌調查。

針對此事，賴瑞隆昨晚指出，身為一個父親，面對小孩在學校同儕間發生摩擦，會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長。當各界在關心事件的同時，希望給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

