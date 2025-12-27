賴瑞隆兒涉霸凌大逆轉 雙方家長聲明：是衝突非霸凌

爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆。（圖／東森新聞）





綠委賴瑞隆8歲兒子日前捲入校園事件，引發軒然大波。儘管賴瑞隆數度出面致歉，風波仍持續延燒。賴瑞隆今（27日）與對方家長共同發表聲明，表示此事已於12月20日依學校既有法定機制完成溝通與事實釐清，並於昨日簽署調和同意，確認「這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件」。

雙方家長達3共識

1.是衝突事件非霸凌案

2.呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子

3. 媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

雙方家長在聲明中表示，令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。他們真誠呼籲各界停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

聲明中也強調，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害、保護未成年兒童的權益，是大家共同的責任。家長們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，期盼社會各界共同努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

聲明全文

關於近期校園事件的說明《雙方家長共同發佈》近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。

令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的。避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。