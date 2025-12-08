賴瑞隆兒涉霸凌延伸為政治攻防 柯志恩：選舉不應牽連家人

未來將代表國民黨投入高雄市長選戰的國民黨立委柯志恩今（8日）首度針對賴瑞隆兒子涉霸凌一事發聲，強調賴瑞隆已經二度道歉，且並與對方家長取得共識，此事應該告一段落。（資料照／李鍾泉攝）

民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆8歲兒近日遭控校園霸凌，案件延燒至今，更延伸成政治攻防。未來將代表國民黨投入高雄市長選戰的國民黨立委柯志恩今（8日）首度對此發聲，強調賴瑞隆已經二度道歉，且並與對方家長取得共識，此事應該告一段落。

柯志恩今早接受廣播專訪時，針對賴瑞隆兒子涉霸凌一事表達看法，她強調，選舉應該專注在候選人身上，可以對其政策或人品批評，但不該牽扯家人，既然雙方家長已獲共識，就應告一段落。

柯志恩也說，幸福的童年可以治癒一生，不幸福的童年要透過一生來治癒，被霸凌的孩子恐會有一輩子的陰影，父母要多花心思，透過學校系統、心理諮商系統協助支持，而霸凌者孩子心靈也要受到照顧，尋求心理諮商或父母協助。

柯志恩認為，家長可以適時當一個緩解者，讓孩子心裡有任何話願意講說出來，在行為上就可以舒緩很多，「孩子到青春期還願意講心裡任何想跟你講的話就很阿彌陀佛了」，千萬不能忽略孩子小時候的創傷。

柯志恩後續受訪時也重申，既然賴瑞隆昨天已經跟對方家長取得諒解，這件事就應該要結束了，選舉應該鎖定在候選人本身，不應該牽連其他的家人或是孩子，既然雙方家長都取得最好方法，讓孩子能夠得到保護，這件事就應該翻篇。

至於是否認為新潮流在此事發生後，還會繼續支持賴瑞隆？柯志恩說，民進黨的高雄市長候選人背後仍有強力派系支持，也著力了1年多的時間，這件事情翻篇後，新潮流應會繼續力挺其候選人。她也談到英系的部分，雖然高雄市長陳其邁稱公平公正，但大家都可以看出其較為支持哪位候選人，未來剩下1個月，派系之間的角力戰在其他事情上仍會看出端倪。



