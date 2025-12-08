賴瑞隆兒涉霸凌後被判「市長夢已碎」 「勝算再添一成」的柯志恩說：「該翻篇了」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

被認為最有希望代表民進黨參選高雄市長的綠委賴瑞隆，近日竟遭爆自己8歲兒涉霸凌女同學，他在7日公開說明強調要向對方家長溝通，還流淚表示對不起兒子，最後於晚間和女童母親公開當面致歉，但效果似乎仍不佳；預計代表國民黨參選市長的藍委柯志恩被評「勝算再添一成」。

民進黨立委賴瑞隆近日遭爆自己8歲兒涉霸凌女同學，他在7日公開說明強調要向對方家長溝通，還流淚表示對不起兒子，最後於晚間和女童母親公開當面致歉。（圖／翻攝畫面）

經常評論政治的精神科醫師沈政男今日在臉書直言：「賴瑞隆的高雄市長之路，已經夢碎！」他認為賴接連兩次召開記者會，代表第一次沒處理好，而第二次，雖然掉了眼淚，說要讓小孩轉學，甚至也在記者會後，在網路貼出了向受害者家長道歉的畫面，但給市民的觀感顯然不佳：沒有展現一個未來市長對於處理校園霸凌的高度。

沈政男指出，這事件發生在今年十月，受害者家長最近才向媒體爆料，事發後一開始該家長並不知道對方是高雄市長可能參選人，一直到向警方報案以後才發現，也就是說，該家長對於處理過程相當不滿意，而非試圖影響選情。

沈政男指出，賴瑞隆召開記者會，身分固然尷尬，但重點還是要放在：如果我是高雄市長，這一起校園霸凌案要怎麼處理？結果賴的回應就只有掉淚與轉學。現在，事件爆發以後，這一個多月來的調查過程有什麼問題，包括學校處理與家長應對的方式，都會繼續曝光，如果有隱匿或者處理不公的情事被揭發出來，高雄市教育局首當其衝，將會被檢討，而賴瑞隆在記者會裡完全沒有檢討校園霸凌事件處理SOP，就只是像一個普通市民一樣掉淚與說要轉學。

沈政男認為，賴瑞隆處理顯然不及格。如果證實，在這一個多月來的處理過程裡，賴瑞隆夫妻的應對有何不當，也會繼續傷害其形象。

沈政男判斷，即使賴瑞隆繼續參加初選，綠營支持者也會把目光轉向其他三位黨內可能參選人，以免影響大局。賴瑞隆如果輸掉初選，剩下的綠委邱議瑩、許智傑與林岱樺，誰會衝上來？很快地，媒體就會有新的民調，大家拭目以待。

因此沈政男分析，柯志恩的勝算再添一成，但柯還是相對低調，未提升攻擊力道。大家看前行政院長蘇貞昌說，「高雄市長輸給藍營，民進黨就包起來」，根本就是家天下的封建心態，幾位藍營政治人物紛紛開砲，但不見柯志恩的火力。他認為柯志恩「要擺脫學者教授的溫和拘謹形象！」昨天鄭麗文已經在中部跳舞了，趕快也帶著柯志恩跳一下。然後對於高雄選情最近幾波發展如何出手，也可以交換意見。不是別人，鄭麗文的攻擊火力，柯志恩學個三分樣，就夠了。

柯志恩今天也對賴瑞隆兒子事件表示，不應該把家人牽扯進來，可以對於候選人政策或人品有何批評，但應該專注在候選人身上；此事昨天雙方家長彼此有共識，女童家長也感受到賴瑞隆誠意，參選人已經二次道歉，應該告一段落了。她指出每個民進黨候選人背後都有派系支援，高雄民進黨看板已經掛一年，都是燒錢的，不可能因為這樣一件事退選，沒有人會這麼脆弱。

柯志恩說，不管是林岱樺或賴瑞隆，網路罵一兩天就會翻篇，開始進入下一齣了。



