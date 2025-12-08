賴瑞隆兒涉霸凌獲原諒 初選對手邱議瑩、林岱樺、許智傑態度曝

民進黨立委賴瑞隆的兒子涉及霸凌案件，身為人父的賴瑞隆二度召開記者會說明，順利和對方家長見面，當面鞠躬致歉也獲得對方的諒解。而立委邱議瑩作為黨內初選的對手，肯定賴瑞隆充分展現誠意，林岱樺、許智傑同樣陸續發聲，就連國民黨立委柯志恩也強調「選舉是一回事，不應該把家人牽扯進來」。

當面致歉！賴瑞隆與當事女童家長達成和解

賴瑞隆兒子傳出霸凌案件，他在開完記者會後總算和女童家長見到面，向對方深深一鞠躬，經過一個小時深談，除了取得對方的諒解，雙方也達成共識。賴瑞隆受訪表示，大人已經有默契，本來兩位孩子都準備轉學，不過對方表達希望雙方家長能再考慮，讓孩子在這件事情上得到學習。

為了兒子在學校涉及霸凌同學的案件，賴瑞隆展現誠意妥善處理，他的初選對手也紛紛做出回應。林岱樺表示，孩子的媽媽追求事實真相，不卑不亢的態度與寬恕包容的同理心，確實讓人動容；邱議瑩則指出，這件事情賴瑞隆展現了充分的誠意，親自跟女童家長見面，這點必須予以肯定；許智傑也認為，賴瑞隆已經誠懇致歉並與家長和解，不需要再將事件過度延伸。

暫緩競選高雄市長？賴瑞隆：現以孩子為重

事發至今，外界也出現質疑聲浪，對於是否繼續競選，賴瑞隆維持「一切都以孩子為重」一貫立場，他也表示，「犯了錯就改進，有做不好的就檢討，在未來的政治路上，會把每一件事情全力以赴做好。」就連未來將代表國民黨投入高雄市長選戰的立委柯志恩也發聲強調，選舉是一回事，不應該把家人牽扯進來，認為應該專注在候選人個人身上。

