賴瑞隆兒涉霸凌獲點頭原諒 初選對手林岱樺、邱議瑩、許智傑發聲了

賴瑞隆昨晚為兒子涉校園霸凌，向當事家長致歉並獲得對方原諒。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆家人8歲兒近日涉校園霸凌事件引發關注，昨天賴與當事家長正面道歉後達成協議，全案暫時告一段落。對此，初選競爭對手、立委林岱樺今天（8日）表示，真正可以感動人心的，是保護孩子的毅力與決心；立委邱議瑩也對賴瑞隆充分展現誠意予以肯定；立委許智傑則希望此事不要再過度延伸，最重要的是輔導小朋友的身心健康。

賴瑞隆昨天下午舉行記者會，為8歲兒涉霸凌的女童及家長再度道歉，會中賴多次低頭哽咽，並透露在學期末前不會再讓孩子到校，將辦理轉學，自己也帶孩子去看心理醫師。記者會後，賴也當面與女童媽媽致歉，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子成長。

廣告 廣告

至於是否退出選舉？賴瑞隆今受訪時說，這段時間自己把孩子的事情擺在首位，所有政治人物都會遇到挫折，也會遇到困難，家裡有狀況、犯錯也都要面對，對他而言，有做不好的地方就要檢討改進政治工作也會全力以赴，「未來我一樣會持續在我的政治路上，把每件事情全力以赴做好」。

對此，同樣角逐高雄市長的對手們也相繼回應，立委林岱樺表示，孩子的媽媽追求事實真相，不亢不卑的態度，寬恕包容的同理心，令人感動；真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護孩子的毅力與決心。

立委邱議瑩認為，此事賴瑞隆展現充分誠意，親自與對方家長見面，這點必須對他予以肯定，雙方家長達成協議、共識，應該讓這件事趕快落幕，未來雙方家人的身心輔導，以及學校該做的後續工作還是要督促，盼學校早日落實完成。

立委許智傑則說，賴瑞隆已經展現誠意致歉，也已和家長和解，認為這件事就不需要再過度延伸。現在最重要的是輔導小朋友的身心健康，也請大家給小朋友一點空間。



回到原文

更多鏡報報導

賴瑞隆兒涉霸凌延伸為政治攻防 柯志恩：選舉不應牽連家人

「政治是一時，為人父母是一輩子」 賴瑞隆喊全力以赴續戰高雄市長

下午淚灑記者會！賴瑞隆傍晚向女童媽媽當面致歉 雙方取得諒解