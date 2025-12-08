賴瑞隆兒涉霸凌翻篇了？柯志恩分析綠初選：派系仍會力挺

爭取參選高雄市長的綠委賴瑞隆，其子女遭爆涉校園霸凌，他7日向受害家長道歉並取得諒解。對此，藍委柯志恩表示，這件事就應該翻篇了，她並指出，派系對賴瑞隆非常支持，這件事翻篇之後，新潮流應該還是會力挺他們的候選人。

柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩今天（8日）受訪時表示，昨天賴瑞隆已經跟對方的家長取得諒解，「那我覺得這件事情就是應該要結束的」，選舉應該就是鎖定在候選人本身，不應該牽連家人或是孩子，既然昨天彼此的家長都已經對這件事情，取得未來對孩子最好的方法，讓孩子能夠都得到保護，這件事情就是應該翻篇了。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

柯志恩指出，目前高雄的候選人，他們背後都還是有非常強烈的派系支持，所以很多人對賴瑞隆的舉動有很多的揣測。大家著力了這麼多，已經差不多一年多的時間，派系對賴瑞隆也是強烈支持，所以這件事情翻篇完之後，新潮流應該還是會力挺他們的候選人；英系的部分；你會看到我們的市長雖然表現非常的公平公正，但是大家都可以看出來，他比較是支持哪位候選人，未來的一個月，這樣的角力戰，在很多其他的事情上面，還是可以看出一些的端倪。

