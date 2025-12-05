賴瑞隆兒涉霸凌衝擊選情？羅旺哲分析：高雄綠營人人有機會

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆之子遭爆涉校園霸凌，此事是否牽動民進黨高雄市長初選，引發討論。媒體人羅旺哲認為，這場初選，應該是近年來綠營高雄市長最激烈一戰，目前「未見棄保、且人人有一拚機會」。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

「民進黨高雄市長初選，勝負難料。」羅旺哲今天表示，賴瑞隆被爆兒霸凌爭議，形象多少影響，但不少民調都顯示仍是民進黨內第一，接下來支持度會怎麼跑？目前還是未知數。

賴瑞隆。（圖／翻攝賴瑞隆臉書）

羅旺哲指出，邱議瑩獲扁、蘇接連相挺，氣勢大漲，民調急起直追；許智傑從幾份民調看，支持度相當堅固，相較於其他人選，人緣算是最好，在高雄市區也有許多看板，看來會拚到底；林岱樺受官司影響，各項民調從最高到落後，即便落後，也未必出局。且也未顯示出崩盤情況，可見支持者也是很鐵，要轉移到其他人身上也不容易。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

羅旺哲感嘆，這場初選，應該是近年來綠營高雄市長最激烈一戰，目前「未見棄保、且人人有一拚機會」。

