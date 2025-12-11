賴瑞隆兒涉霸凌風波 沈富雄預測高市長之戰：這2人平分秋色

民進黨高雄市長初選提名，綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺初選4搶1。但日前賴瑞隆的8歲兒子涉嫌校園霸凌風波，他兩度開記者會道歉，並承諾會讓兒子轉學，更在記者會中淚崩，但避談是否退選。前立委沈富雄預測認為，賴瑞隆的民調會稍微掉下去，也許賴瑞隆和邱議瑩現在民調差不多、平分秋色；現在比較開心的恐怕是國民黨立委柯志恩。

沈富雄11日在《鄉民大學問》節目中表示，民進黨邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑這4位本來民調差不多，賴瑞隆稍微多一點。但是現在這一搞，賴瑞隆最不對勁的地方就是哭。以他多年觀察，尤其是在美國，任何政治人物哭，就落選了，沒有例外。因為小孩子這種事情，你都哭了，那將來你如果當選市長，未來4年，你想哭幾次？

沈富雄接著表示，他如果是賴瑞隆，小孩子發生這種事︰第一，他很快就會處理掉，不會拖一個禮拜；第二，不會完全看太太如何處理，他會介入干預太太處理得好不好；第三，他甚至不會讓自己的小孩子轉校，而是要讓他們面對，然後互相了解，化有事變無事。最大的不應該，他絕對不會哭。

沈富雄預測認為，賴瑞隆的民調會稍微掉下去，結果這幾位參選人變成差不多，也許邱議瑩和賴瑞隆現在的民調差不多、平分秋色，其他兩人就不用談了，這樣子的局面實在平淡且無聊。現在比較開心的恐怕是柯志恩，起碼柯志恩是唯一沒事的人，她可以在旁邊好好靜觀其變。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

