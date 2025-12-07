賴瑞隆兒涉霸凌 哽咽道歉！徐巧芯驚人預言這人會不會有可能民調超車

有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆近日遭爆，其8歲小孩涉入至少3件校園霸凌案，他今（7）日受訪時哽咽向受害女學生父母道歉。國民黨立委徐巧芯表示，目前最清白的居然是綠委許智傑 ，未來會不會有可能許智傑 民調超車。

徐巧芯今(7日)在中天《週末大爆卦》節目中表示，賴瑞隆這場記者會比較偏失控，前面看到他哭成這樣，有點嚇到。但是他的孩子霸凌他人是事實，他出來卻哭成這樣，作為政治人物的抗壓性，明顯不足。可以想到，被霸凌的孩子他們更痛苦，你在哭時，有沒想到其他孩子也在哭呢 ？賴瑞隆在記者會多次提及，自己的孩子只是8歲的孩子，請問被欺負的人不是8歲嗎？並沒有比他的孩子年紀大，也就是因為他的孩子是8歲，所以他更有管教之責。

徐巧芯認為，賴瑞隆現在哭，為時已晚。這件事民進黨很多側翼、網紅等等，想要幫賴瑞隆說話，但講越多，其實反而會讓賴瑞隆被大家討厭和看不起 。

徐巧芯指出，先前賴瑞隆的民調，是比較高的，現在民進黨4個人會怎麼樣，還很難說。很多人說許智傑民調不高 ，還又唱衰他，但他一點也不急，覺得沒有關係。傳出因為白沙屯媽會給他很多庇佑，今年12月就會有轉機，這件事是在3、 4個月之前；當時她想說真的假的？有什麼轉機？結果12月就爆出初選的參選人兒子，竟然有校園霸凌的問題；另外一位參選人被判拘役；綠委林岱樺就不用講了，被周刊是上天下地的黑，最清白的居然是許智傑 。

徐巧芯認為，未來會不會有可能許智傑民調超車，其他人中箭落馬，讓他從末班車，變成民進黨高雄市長選戰紅牌人物？有沒有這個機會呢？

