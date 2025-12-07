賴瑞隆兒涉霸凌！會對方家長致歉獲諒解 盼外界「還小孩更多空間」

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委賴瑞隆卻被爆出兒子在學校涉及霸凌案件，賴瑞隆今（7）天二度召開記者會道歉，談到孩子承受的壓力更當場淚崩。晚間，賴瑞隆更表示已與對方家長見面，取得諒解。

兒子涉入霸凌案件，賴瑞隆二度召開記者會說明，過程中一而再再而三，不斷向女童和對方家長致歉，身為人父的賴瑞隆更在鏡頭前落下男兒淚，對家長來說孩子永遠是心中最軟的那一塊。

晚間，賴瑞隆也在臉書分享已獲得對方家長諒解，「剛剛，我已經和女孩的媽媽見面，除了當面表達深刻的歉意，也非常感謝女孩媽媽願意與我對談，讓我們能夠把彼此的想法釐清和溝通。」

廣告 廣告

賴瑞隆臉書全文。圖／翻攝自賴瑞隆臉書

賴瑞隆指出，身為爸爸，有責任更深入瞭解並面對孩子的情況，「從事政治工作，我也有責任讓社會看到一個更成熟、願意處理問題的態度。今天的溝通讓我更清楚孩子之間的互動、家長的期待，以及後續我應該努力的方向。」

賴瑞隆表示，接下來會持續與家長及學校保持良好溝通，再次感謝女童媽媽願意與我見面，共同完成對話，讓我們的孩子都可以在更友善、更安全的環境中成長，「最近的事，讓我和我的家人都有更多的成長，我也會更精進自己面對事物的態度。至於其他過多的指控跟詮釋，希望可以到此為止，還給小孩更多成長和學習的空間。」

※善待他人，尊重彼此

※霸凌防治專線：1953

高雄／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

兒子涉校園霸凌將轉學 賴瑞隆淚崩：是爸爸對不起你！

AAA場外粉絲擠爆周邊「聽漏音」 IU曬自拍打卡「珍惜台灣粉絲」

AAA今登場！粉絲南下追星帶動觀光 飯店訂房率破9成