賴瑞隆兒涉霸凌...會退出高雄市長初選？黃暐瀚預言結果
表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，針對是否參選到底一事，賴表示，未來會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。資深媒體人黃暐瀚認為，賴先把身段擺低，暫停競選活動，屆時若雨過天晴，還是有可能獲得提名。
黃暐瀚昨（8）日在政論節目《57爆新聞》中指出，這起校園霸凌事件已變成2026年高雄市長選舉最大變數，因賴瑞隆的身分特殊，就算賴沒有要選高雄市長，但仍是立委，遇到事情是紙包不住火的，還是得出來要處理；黃認為，許多民調顯示賴領先，受害女童家長恐會覺得，怎麼可以讓霸凌者的爸爸去選市長，因此要把事情說出來。
由於賴瑞隆目前未正面回應是否要退選，黃暐瀚認為，賴如今若去拜票或說明政見，民眾都會聯想到其兒子涉嫌霸凌這件事，因此若暫緩競選活動是有道理的；黃也透露，過去有立委出現很重大私德，宣布停止競選活動，到投票前都沒有拜票，但最終還是當選，因此認為賴目前是「選而不競」，會繼續參加黨內初選。
黃暐瀚強調，民進黨高雄市長初選將從明年1月12日開始連續五天，1月18日決定人選，如今還有一個多月的時間，看來賴瑞隆是先把身段擺低，先暫停競選活動，屆時說不定會雨過天晴，待事情翻頁，還是有可能會獲得民進黨提名。
★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。
