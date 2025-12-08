賴瑞隆兒涉霸凌 柯志恩首表態「該落幕了」：選舉不該牽扯家人

柯志恩表示，可以對候選人政策或人品有任何批評，但應該專注在候選人身上，不該把家人牽扯進來。資料照，李政龍攝



民進黨立委賴瑞隆兒子涉入校園霸凌案，相關事件延燒多日，國民黨立委柯志恩今日（12/8）接受廣播節目專訪時表示，選舉是一回事，不應該把家人牽扯進來，可以對候選人政策或人品有任何批評，但應該專注在候選人身上，「雙方家長彼此有共識，女童家長也感受到賴瑞隆誠意，參選人已經二次道歉，應該到一段落了。」

柯志恩今日早上接受「千秋萬事」廣播節目訪問，主持人王淺秋表示，昨日（12/7）賴瑞隆預告開第二場記者會，她還在想是否會宣布退選，柯志恩回應，每個民進黨候選人背後都有派系支援，高雄的看板已經掛一年，都是燒錢的，不可能因為這樣一件事退選，沒有人會這麼脆弱，無論是賴瑞隆，還是同樣有意爭取參選的林岱樺，網路罵一兩天就會翻篇，開始進入下一齣了。

廣告 廣告

談及賴瑞隆兒子牽涉校園霸凌一事時，柯志恩表示，這件事應該落幕了，「選舉是一回事，不該把家人牽扯進來」，對候選人政策、人品有任何批評，這是候選人本身的事，賴瑞隆二次道歉後，就該告一段落了。

柯志恩提到，當初民眾黨主席黃國昌的兒子也被民間團體肉搜出來，她認為任何公眾政治人物可以檢驗，但應該罪不及家人身上。這次很多人說這是藍白如何，但現在是民進黨黨內初選，根本和藍白完全無關，不要每件事都扯上政治攻防。

柯志恩也提到，「幸福的童年可以治癒一生，不幸福的童年要透過一生來治癒！」被霸凌的孩子會有一輩子的陰影，父母要多花一些心思，透過很多學校系統、心理諮商系統協助，讓孩子覺得很多人可以保護他、愛護他；霸凌者孩子的心靈也要受到照顧，尋求心理諮商或父母協助。

柯志恩強調，家長可以適時當一個緩解者，讓孩子只要心裡有任何想講的話，都能說出來，這樣行為上就可以舒緩很多，「孩子到青春期，還願意講心裡任何想跟你講的話，就很阿彌陀佛了。」呼籲千萬不能忽略孩子小時候的創傷。

談及明年的高雄市長選情，柯志恩提及，最近幾個民調的落差太大，曾經有一個對比式民調，對方四人支持度都是50%，她只有20幾%，細看民調的政黨結構，國民黨支持者只有8.2%，很明顯這份民調是有問題的，但還是會讓她的支持者很焦慮。

柯志恩表示，民進黨將於明年1月12日進行黨內對比式民調初選，坊間都知道，市長陳其邁挺邱議瑩，新潮流挺賴瑞隆，這兩人應該是初選最後競爭最激烈的，並強調近來到各處的平安宴，顯性支持她的人比例非常高。

更多太報報導

賴瑞隆當面致歉取得諒解！女童母親：接受這個誠意

政治攻防超出做人尺度！林于凱籲「放過小孩吧」：對賴瑞隆、黃國昌都是

繼續競選市長？賴瑞隆：先處理孩子問題 透露原本沒介入是怕學校認為在干預