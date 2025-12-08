賴瑞隆兒涉霸凌 柯志恩首表態「該落幕了」：選舉不該牽扯家人
民進黨立委賴瑞隆兒子涉入校園霸凌案，相關事件延燒多日，國民黨立委柯志恩今日（12/8）接受廣播節目專訪時表示，選舉是一回事，不應該把家人牽扯進來，可以對候選人政策或人品有任何批評，但應該專注在候選人身上，「雙方家長彼此有共識，女童家長也感受到賴瑞隆誠意，參選人已經二次道歉，應該到一段落了。」
柯志恩今日早上接受「千秋萬事」廣播節目訪問，主持人王淺秋表示，昨日（12/7）賴瑞隆預告開第二場記者會，她還在想是否會宣布退選，柯志恩回應，每個民進黨候選人背後都有派系支援，高雄的看板已經掛一年，都是燒錢的，不可能因為這樣一件事退選，沒有人會這麼脆弱，無論是賴瑞隆，還是同樣有意爭取參選的林岱樺，網路罵一兩天就會翻篇，開始進入下一齣了。
談及賴瑞隆兒子牽涉校園霸凌一事時，柯志恩表示，這件事應該落幕了，「選舉是一回事，不該把家人牽扯進來」，對候選人政策、人品有任何批評，這是候選人本身的事，賴瑞隆二次道歉後，就該告一段落了。
柯志恩提到，當初民眾黨主席黃國昌的兒子也被民間團體肉搜出來，她認為任何公眾政治人物可以檢驗，但應該罪不及家人身上。這次很多人說這是藍白如何，但現在是民進黨黨內初選，根本和藍白完全無關，不要每件事都扯上政治攻防。
柯志恩也提到，「幸福的童年可以治癒一生，不幸福的童年要透過一生來治癒！」被霸凌的孩子會有一輩子的陰影，父母要多花一些心思，透過很多學校系統、心理諮商系統協助，讓孩子覺得很多人可以保護他、愛護他；霸凌者孩子的心靈也要受到照顧，尋求心理諮商或父母協助。
柯志恩強調，家長可以適時當一個緩解者，讓孩子只要心裡有任何想講的話，都能說出來，這樣行為上就可以舒緩很多，「孩子到青春期，還願意講心裡任何想跟你講的話，就很阿彌陀佛了。」呼籲千萬不能忽略孩子小時候的創傷。
談及明年的高雄市長選情，柯志恩提及，最近幾個民調的落差太大，曾經有一個對比式民調，對方四人支持度都是50%，她只有20幾%，細看民調的政黨結構，國民黨支持者只有8.2%，很明顯這份民調是有問題的，但還是會讓她的支持者很焦慮。
柯志恩表示，民進黨將於明年1月12日進行黨內對比式民調初選，坊間都知道，市長陳其邁挺邱議瑩，新潮流挺賴瑞隆，這兩人應該是初選最後競爭最激烈的，並強調近來到各處的平安宴，顯性支持她的人比例非常高。
更多太報報導
賴瑞隆當面致歉取得諒解！女童母親：接受這個誠意
政治攻防超出做人尺度！林于凱籲「放過小孩吧」：對賴瑞隆、黃國昌都是
繼續競選市長？賴瑞隆：先處理孩子問題 透露原本沒介入是怕學校認為在干預
其他人也在看
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 61
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 34
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 21 分鐘前 ・ 3
蔡正元示警國民黨「繼續擁抱深藍必敗」！談2026：高雄勝選機率比台南高
距離2026地方選舉僅剩一年時間，民進黨、國民黨、民眾黨近來動作頻頻、各自出招，國民黨是否能延續多數地方執政的優勢也引發關注，前立委蔡正元提出近日接受資深媒體人黃暐瀚訪問，就坦言「國民黨如果繼續擁抱深藍，自我感覺良好，那麼選舉必敗」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中市長4搶一！他位居第一 江啟臣緊追其後
台中市長4搶一！他位居第一 江啟臣緊追其後EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
網路投票台中市長人選 楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」｜#鏡新聞
2026台中市長選情，在國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與立法院副院長江啟臣，形成了姐弟之爭，根據壹蘋新聞網5日的網路票選，下屆台中市長參選人支持誰，楊瓊瓔獲得最多票，江啟臣第二名，雖然要不要參選江啟臣還沒表態，但他積極布局，下午跟立委黃健豪、議員沈佑蓮成立聯合服務處，似乎已經用行動展現參選的意願。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藍酸蘇貞昌南下站台邱議瑩「釀黨內分裂」 蘇巧慧：個人有個人交情
藍綠白積極布局2026地方選戰，前行政院長蘇貞昌日前赴高雄為有意參選明年高雄市長的民進黨立委邱議瑩站台，被國民黨譏恐導致黨內分裂。對此，蘇貞昌女兒、獲黨內徵召參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧今天（7日）回應，民進黨會在初選推出最好人選，之後也會一起合作，「個人有個人的交情」，但初選之後大家都是1個隊伍。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 2
傳將減1席 台中市東南區議員選舉提前開打
距離明年市議員選舉剩不到1年，各政黨已展開提名作業，台中市議員傳出東南選區將減一席，攪亂一池春水，現任民進黨市議員鄭功進原本想退休，由兒子鄭紹頡參選接棒，除了國民黨兩位現任議員李中、林霈涵基層實力雄厚，黨內現任議員陳雅惠及前市議員何敏誠的兒子何昆霖也將參選；鄭功進表示，若東南區應選席次由5席減為4席自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍營新北執政20年優勢大？媒體人不認李四川穩贏：蘇巧慧有基本盤
即時中心／高睿鴻報導自2006年後，民進黨就再也無法取得新北市長（原為台北縣長）大位，但近日，前台北縣長蘇貞昌的女兒、現任立委蘇巧慧，獲得身披綠袍競選市長的機會，讓外界很關注新北「藍天轉綠地」的可能性。多份民調顯示，蘇巧慧若非暫居領先、就是以微幅差距落後領先者，顯示勝選機率不小。對此，媒體人尹乃菁也分析，國民黨確實無法對蘇掉以輕心，考量蘇貞昌在新北有經營基礎，民進黨其實擁有強健基本盤、有機會開出不少選票。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026中正萬華參選爆炸！張銘祐拉王義川站台拚出線
政治中心／林彥君 鍾能銘 台北報導2026議員選戰開打！台北競爭最激烈的就是中正萬華，光是民進黨內就有三位新人搶出線，張銘祐服務處今天成立，特別找來同派系的王義川助陣。更讓人關注是這裡出現三大高顏質的新人，民進黨的馬郁雯、民眾黨的吳怡萱，還有國民黨應曉薇女兒應佳妤，也傳出有意接棒。民視 ・ 23 小時前 ・ 1
拚新北！ 蘇巧慧有「總統級」助攻 李四川：太太不支持
台北市 / 綜合報導 趁著週末假日，總統賴清德賴清德把握，受邀參加新北市苗栗同鄉會活動機會，大力推薦黨內，剛被提名要選新北市長的蘇巧慧，被說是「總統級助攻」，蘇巧慧也預告，會有「最強教練團」看準時機出擊，而另一邊，藍營呼聲很高的台北市副市長李四川，強調還沒被黨中央徵詢，也坦言太太也不支持他參選。總統賴清德說：「未來新北市市長，蘇巧慧，蘇市長，我們先叫給她上。」總統級助攻拉抬很用力，總統賴清德受邀來到新北苗栗同鄉會，當然要把握機會給民進黨新北市長參選人打打氣，綠營「新北隊」也集結。立委(民)蘇巧慧說：「大家都非常期待我們的總統，賴清德，那我也非常高興主辦單位也有邀請我，新北市的民意代表，不管是從委員到議員，這麼多大家都在一起。」事實上蘇巧慧也預告備戰2026大選，會有最強教練團看準時機出擊，不只有最強後盾父親蘇貞昌，讓蘇巧慧喊要超越蘇貞昌時代，同樣有過「戰新北」經驗的前總統蔡英文，是否會成為輔選兩大王牌也受到關注，蘇巧慧坦言，如果能有小英前總統出來，一定會很轟動。近來蘇巧慧更已經受到總統賴清德副總統蕭美琴同台力挺，誰會是競選總部主委，蘇巧慧則保持神祕，但另一邊，要守住新北執政優勢的國民黨，人選還沒底定，表態願意參加初選的台北市副市長李四川，否認有被藍中央高層徵詢，而且不只太太，是全家都反對他參選。台北市長蔣萬安說：「(有跟川伯分享你的經驗嗎)，(怎麼說服家裡的老闆)，哈哈哈，我覺得你這題有陷阱喔，關於這一題，我本人也要回家問我家裡的老闆。」相對民進黨已經定於一尊，藍營潛在人選還在摩拳擦掌，等著初選以及民眾黨間的藍白合。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 32 分鐘前 ・ 9
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 176
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 5
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風。日前，李連杰PO出影片談及3招變年輕的秘訣，直呼：「太容易了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 55
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 27
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 15 小時前 ・ 169