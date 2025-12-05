賴瑞隆兒涉霸凌...綠營譴責爆料者 粉專憶「四叉貓肉搜」轟雙標：噁心

立委賴瑞隆的兒子被爆料在學校霸凌同學，而且受害者不只一人。（資料照／賴瑞隆服務處提供）

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆被爆料，其8歲兒子在學校多次霸凌同學，而且不只1名學生受害。對此賴瑞隆表示，會全力配合校方盡快釐清事發經過，並加強引導孩子尊重他人。有粉專聯想到之前四叉貓爆料肉搜敵對人士時，綠營見獵心喜，如今自己人被爆料馬上出面譴責，態度差別之大不禁砲轟「噁心」。

綜合媒體報導，賴瑞隆的兒子涉嫌毆打同學，近日也疑似腳踢同學害人受傷，而且霸凌及肢體衝突並非單一事件，還有其他受害者。

對此，賴瑞隆本人昨（4）晚做出回應，他希望盡快還原事情的經過，會盡力配合學校的後續工作，「身為父親，我們會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長」，並盼各界在關心事件的同時，可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

廣告 廣告

而臉書擁有5.5萬人追蹤的粉專《華山論政》今天也發文，提到民眾黨主席黃國昌的兒子過去被網紅四叉貓爆料肉搜時，綠營的議員、側翼都沒有意見，還各個見獵心喜。如今賴瑞龍的兒子疑似霸凌，到現在都被冷處理，直到對方家長出來爆料，結果綠營的人馬上跳出來譴責，稱「不該上升為政治事件」，同樣都是未成年小孩，態度做法卻差很大，為此感到噁心。

【看原文連結】