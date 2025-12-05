賴瑞隆兒涉霸凌 綠議員喊「只是8歲小孩」！ 徐巧芯嗆爆

表態角逐民進黨高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，8歲兒子被爆涉校園霸凌，引發議論。民進黨高雄市議員簡煥宗在臉書發聲，為了一顆界外球，跟同學起爭執，然後變成一起政治事件；只因為他的爸爸要選高雄市長，他只是一個8歲小男孩！國民黨立委徐巧芯表示，他爸要選高雄市長，校園霸凌就可以美化成「他只是個8歲的孩子」？民進黨不要為了他老爸的政治前途昧著良心說話。

民進黨高雄市議員簡煥宗4日在臉書粉專表示，你8歲的時候在幹嘛？一個8歲的小男孩，跟同學在踢足球，為了一顆界外球，跟同學起爭執，然後變成一起政治事件⋯，變成媒體在公審一個8歲小男孩，把這件事情說成家醜、說成霸凌。這個發生在台灣高雄，只因為他的爸爸要選高雄市長，他只是一個8歲小男孩！

廣告 廣告

徐巧芯5日在臉書粉專貼文開嗆，因為他爸要選高雄市長，校園霸凌就可以美化成「他只是個8歲的孩子」？校園霸凌零容忍，民進黨不要為了他老爸的政治前途昧著良心說話。

網友留言表示，「想起了金句~他只是個孩子呀」、「綠色是個原諒的顏色，沒事的顏色」、「今天如果是藍的政治人物他的小孩發生這種事，你看綠營會不會說，唉呀，他還只是個孩子，不要跟他計較，我猜是不會啦」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

【看原文連結】