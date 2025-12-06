賴瑞隆兒涉霸凌 綠議員留言嗆「8歲輪得到你媒體公審嗎」慘遭圍剿

賴瑞隆8歲兒子傳在學校霸凌同學，且受害者不只一人，本人則是記者會上致歉後就此神隱。（圖／資料照）

民進黨立委賴瑞隆就讀小學二年級的8歲兒子遭爆料涉入校園霸凌案，且受害者不只一人，但不少綠粉與同黨人士聲援力挺，稱8歲小孩只是打打鬧鬧很正常，還歸咎到政治因素上，高雄市前鎮、小港區議員黃彥毓更到報導下方的臉書留言嗆聲，卻慘遭網友公幹，瞬間閉嘴。

賴瑞隆兒子遭控往女同學太陽穴猛打，還一路追打到廁所，堵在門口長達12分鐘，受害母親接獲通知才知道，霸凌自己的兒子、女兒竟都是同一人，且對方在事隔數日後還踹傷另一名男同學。受害女童的母親加碼爆料，賴瑞隆兒子在原學校也是因為毆打其他同學，才會轉學到如今學校，沒想到卻依然故我。

廣告 廣告

民進黨高雄市議員黃彥毓嗆媒體「8歲小孩需要你公審？」慘遭網友圍剿。（圖／翻攝自臉書）

離譜的是，不僅許多綠粉護航賴瑞隆，就連同黨議員也稱「公審8歲小孩」，如今另一名同黨議員黃彥毓更是到《中天新聞網》的相關報導下，嗆聲「8歲小孩需要受到你中天公審？」，引來其他網友不滿圍剿，大罵：「發生這麼離譜的事情不能報嗎？」、「為何校園霸凌事件，學校無法妥善處理，還要搞到非綠媒體才能讓事情曝光」、「我感謝中天報導這件事讓大家知道，不然沒有靠山的民眾小孩不知道該怎麼辦」、「霸凌別人還怕公審？」、「8歲就會往太陽穴猛打，嗆要你死，長大還得了」、「有事不是先幫忙道歉，還怪別人，這絕了」、「除了王世堅，你們其他人怎麼都看起來邪裡邪氣的」、「哪裡公審，有學青鳥去肉搜政敵的未成年小孩嗎」、「現在打同學，老爸當選市長不就打老師了」。

黃彥毓對此則不再回應，回到臉書繼續照常發日常行程，網友留言追問為何不能報導，黃彥毓並未回覆留言。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

周杰倫阿信F3強強聯手出新曲

肺癌AI PET揪出早期癌細胞

柯煒林吐病情 劉冠廷吃醋方郁婷