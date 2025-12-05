賴瑞隆兒涉霸凌「綠議員護航」臉書被灌爆！網友嗆：提油救火就是在說你

表態爭取代表民進黨參加2026高雄市長選戰的立委賴瑞隆，其子被爆涉校園霸凌，民進黨高雄市議員簡煥宗在臉書發聲護航，認為事件起因只是踢足球時的界外球爭執，卻因賴瑞隆參選而被放大成政治事件。許多網友紛紛湧入簡煥宗的臉書留言批評，「提油救火就是在說你」、「我看你也不要選好了」。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

簡煥宗4日在臉書上發文表示，一個小男孩跟同學在踢足球，為了一顆界外球跟同學起爭執，然後變成一起政治事件，變成媒體在公審一個小男孩，把這件事情說成家醜、說成霸凌。這個發生在台灣高雄，只因為他的爸爸要選高雄市長。

賴瑞隆兒涉霸凌，簡煥宗緩頰，臉書被網友灌爆。（圖／翻攝簡煥宗臉書）

許多網友湧入簡煥宗的臉書留言，「四叉貓肉搜別人小孩就沒事嗎？」、「提油救火就是在說你」、「那你也是護航的很快」、「就是有這種『小朋友之間只是在玩』的想法，所以才會有校園霸凌被掩蓋掉，不管家長是藍的綠的白的，都應該要重視」、「你到底是出來救火還是澆油？」、「我看你也不要選好了」。

