賴瑞隆兒涉霸凌 蔡正元預言當選後果酸：這就是民進黨台灣價值

表態角逐民進黨高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，8歲兒子被爆涉校園霸凌，引發議論；他昨日親自出面開記者會，表示感到很自責也很抱歉；對此，前立委蔡正元表示，如果賴瑞隆當上高雄市長，即使其兒子霸凌女老師，恐怕校長也只好惦惦不敢吭聲，這就是民進黨的台灣價值。

賴瑞隆遭爆料，其8歲兒子在學校多次霸凌同學，而且不只1名學生受害。（圖/資料照）

蔡正元今天（6日）賴瑞隆的兒子小學就會霸凌恐嚇女同學，學校惦惦不敢吭聲，如果讓賴瑞隆當上高雄市長，即使其兒子霸凌女老師，恐怕校長也只好惦惦不敢吭聲，這就是民進黨的台灣價值。

蔡正元表示， 如果賴瑞隆當上高雄市長，即使其兒子霸凌女老師，恐怕校長也只好惦惦不敢吭聲，這就是民進黨的台灣價值。 （圖/資料照）

有意角逐明年高雄市長選舉的賴瑞隆遭爆料，其8歲兒子在學校多次霸凌同學，而且不只1名學生受害。對此，賴瑞隆昨日親自召開記者會說明，表示感到很自責也很抱歉，會全力配合校方盡快釐清事發經過，並加強引導孩子尊重他人。但是受害家長則再怒控，新聞爆發後對方一句道歉都沒向他們說。

而高雄市長陳其邁昨日受訪時強調，案件目前正在調查，會提醒校方務必保護相關同學，並公正執行調查。高市教育局亦表示，將全程督導調查進程，確保學生權益不受侵害。校方則回應，已依照教育部規定程序辦理，並積極主動給予學生協助支持及輔導措施，強調將秉持公平公正原則，不因學生或家長的職業、身分及背景而有差別對待。

