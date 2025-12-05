賴瑞隆兒涉霸凌 高雄市教育局：第一時間已校安通報

高雄市教育局5日說明，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆之子涉入的霸凌案，校方在事件發生後第一時間已完成校安通報，目前調查小組正依「校園霸凌防制準則」進行調查，後續將依家長提出的內容依相關法規辦理。教育局強調「霸凌零容忍」立場，將全程督導調查進程。

賴瑞隆召開記者會為兒霸凌同學道歉。（圖／中天新聞）

該起學生衝突事件在114年10月中旬發生，當時正值午餐後下課時間。教育局指出，校方知悉後隨即調閱監視器了解狀況，並立即通報相關單位，後續邀集雙方家長到校會談。被行為人家長於11月提出霸凌調查申請。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁5日在聯訪中針對此案表示，呼籲校方要公正調查。此案引起軒然大波後，教育局也公開說明事件發生後的處理歷程。校方在事發後立即啟動處理機制，除完成校安通報外，並依規定成立調查小組了解相關情形，釐清是否涉及生對生霸凌。

教育局表示，12月初案件已完成通報程序。教育局已要求學校秉持客觀、公正原則積極調查，確保學生權益不受侵害，並將依調查結果啟動學生輔導處預機制。

針對此事件，賴瑞隆今天為兒子在學校毆打同學召開記者會，他表示，孩子在10月份的一次足球遊戲中產生爭執，學校立即有介入輔導，當時他們以為已經順利處理完畢，但結果還有後續狀況。對此，賴瑞隆表示自責，對於孩子與同學間的狀況，表達最大歉意。

賴瑞隆強調，動手絕對是不對的，他也自省，因為平常花了太多時間在政治工作，因此在孩子陪伴與教養上確實不夠，這部分他也會自我檢討，他對於自己沒有做好，而導致兩個孩子以及家長與學校遭到影響，感到非常抱歉與自責。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

逢甲商圈爆墜樓！ 70歲男重摔鄰居露台身亡

夏天倫遭伏擊15公分重傷 質疑犯案SOP「神似館長槍擊案」

桃園工人遭「撒旦之母」炸死 專家：200g能炸毀客機