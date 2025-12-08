賴瑞隆兒爆霸凌 侯漢廷示警：別誤解「因為爸爸選市長才被罵」

賴瑞隆針對兒子涉霸凌事件雖連番道歉，但綠營人士鋪天蓋地護航的亂象卻引人側目。（圖／取自中天新聞YT）

綠委賴瑞隆遭爆料其8歲小孩涉校園霸凌案，7日下午哽咽道歉，晚間表示他已和女孩媽媽當面表達歉意，希望相關指控可到此為止。新黨台北市議員侯漢廷強調，做錯事最需要是導正，而不是盲目護航幫找藉口，價值觀偏差比霸凌更可怕。

侯漢廷7日晚間發文直言，所有現在幫賴瑞隆、幫他孩子找藉口的人，你們以為在幫忙，其實是在「毀掉」這個孩子。​孩子做錯了事，最需要的是導正，讓他清楚知道「動手就是錯」，而不是讓他產生錯誤的歸因，認為「我是因為爸爸選市長才被罵」，甚至產生受害者心態。這種偏差的價值觀，比霸凌行為本身更可怕。

​侯漢廷強調，固然，事件登上媒體版面或許對孩子有衝擊，但公眾並不知道孩子的姓名長相，這是給家長和孩子一個最嚴肅的警惕機會。​我們更該利用這個機會告訴全台灣的孩子：霸凌絕對錯誤，社會不會容忍，媒體也會監督。這種「社會性制裁」的壓力，正是為了讓沒犯錯的孩子警惕，讓犯錯的孩子深刻反省。

侯漢廷質疑，​勿以惡小而為之。國中生割喉案的慘劇，哪一個重大的社會案件，不是從小時的偏差行為被縱容開始的？小時候霸凌同學沒人管、家長只會護航，長大後誰能保證他不走上歪路？

侯漢廷直呼，在那邊喊「他還只是個孩子」、「都是政治操作」的綠營人士，請收起你們廉價的護航。你們現在的縱容，不是在保護孩子，而是毀人一生。

資深藝人熊海靈留言表示「是的！從小就應該管教，家教是最重要的，進入學校開始更應該給老師一些嚴厲一點的教育空間⋯⋯如果一昧的護航自己的小孩，只是會害了他而已，我們都應該正視校園霸凌」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。

