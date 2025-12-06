賴瑞隆兒爆霸凌 名醫揭親身經驗「為10元被揍肚」：他們不認為有錯

有意參選2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，近日遭爆就讀小學二年級的兒子在學校涉嫌霸凌同學。（圖／周志龍攝）

有意參選2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，近日遭爆就讀小學二年級的兒子在學校涉嫌霸凌同學，甚至在廁所外圍堵長達12分鐘，並叫囂「出來就打你、甩你耳光」，引發爭議。對此，知名醫師姜冠宇透露，自己小學也遭遇過霸凌，甚至被拉到牆角揍肚子，「只為了玩遊戲掉了10元找不到找人出氣」，且對方不會覺得有錯。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在臉書表示，當霸凌者的行為曝光時，哪怕是8歲，都必須以「極其嚴厲」的社會代價糾正其行為，並且應該要求他給予受害者誠心的道歉，因為就算霸凌者未來在高階家庭栽培下，不會走向犯罪，但他們的人格在這種「成功經驗」，會往黑暗發展，使他們成為職場或家庭中的掠奪者。

姜冠宇認為，這類人可能在職場上爬得很高，但他們往往透過剝削下屬、掠奪功勞來晉升，造成組織內部的「有毒環境」，這就是未來社會法規所無法約束的「蛇穿西裝」（Snakes in Suits），「我自己小學也遭遇過霸凌，被拉到牆角揍肚子，只為了玩遊戲掉了10元找不到找人出氣」。

他提到，根據自己的觀察，這些人若沒有被嚴厲阻止，還有家長關說保護，他們的表情很清楚是真心不會認為自己有錯，直到真的被嚴厲處罰為止，「這些具有霸凌經驗的人進入社會不一定會犯罪，但是都是你我身邊的有毒同事，也就是反而善良與正直的人持續付出代價與受害」。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

