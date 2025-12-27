賴瑞隆兒疑涉霸凌案大逆轉！雙方家長發聲明：孩子衝突非霸凌

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委賴瑞隆兒子疑涉霸凌案，本月初鬧得沸沸揚揚，雙方家長於今(27)日同意共擬聲明，達成三項共識，認定這是一起孩子的衝突事件，並非霸凌案件。

針對日前校園事件引發的社會討論，賴瑞隆與女童家人已於12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨天(26日)簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件。

雙方家長於今(27)日經雙方同意共擬聲明，達成三項共識：第一、本衝突事件非霸凌案；第二、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子；第三、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

《雙方家長共擬聲明》如下：

關於近期校園事件的說明《雙方家長共同發佈》，近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。

我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。

我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

