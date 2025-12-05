賴瑞隆兒遭控校園霸凌 高市教育局說話了

賴瑞隆爭取民進黨高雄市長提名的關鍵時刻，傳出就讀小學的兒子遭控在校霸凌同學。（圖：賴瑞隆服務處提供）

民進黨立委賴瑞隆積極爭取民進黨高雄市長初選提名，關鍵時刻，傳出就讀小學的兒子遭控在校霸凌同學，賴瑞隆表示會對孩子加強教育和輔導，並配合學校調查以還原事情經過。對此，高雄市教育局今（5）日指出， 學校掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，並依規定成立調查小組了解相關情形，釐清是否涉及生對生霸凌。同時將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置。

據指出，賴兒遭控10月16日與黃姓女同學在操場跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，後來黃童躲入廁所，賴兒仍在門外叫罵，過程長達12分鐘，黃姓家長因此於11月26日向學校提出霸凌調查，並傳出也有1名徐姓男童於12月2日上體育課時，遭賴兒踢傷至臉頰挫傷。

對此，校方今日發聲明指出，部分媒體報導相關內容與事實不盡相符，基於學生安全及兒少保護的考量，本校無法對個案作進一步說明；另對於學生相關事件，均依照教育部規定程序辦理，給予學生協助支持及輔導措施，對於在本次事件中受到影響的所有學生，學校已啟動輔導及關懷措施。

高雄市教育局回應，這起學生衝突事件發生於今年10月中旬的午餐後下課時間，當時學校並未知悉，獲報後已調閱監視器了解後立即通報，並邀集雙方家長到校會談，被行為人家長再於11月提出霸凌調查。

教育局表示，學校於掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，並依規定成立調查小組了解相關情形，釐清是否涉及生對生霸凌。同時將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置。另12月初案件當時已完成通報，後續將依家長提出內容，依相關辦法辦理。

教育局重申「霸凌零容忍」立場，已要求學校秉持客觀、公正原則積極調查，教育局並將全程督導調查進程，確保學生權益不受侵害，並將依調查結果，啟動學生輔導處預機制。

◎反霸凌專線：0800-200-885